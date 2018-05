A már biztosan élvonalban maradó Sepsi OSK vasárnap utolsó hazai mérkőzését játssza az FC Botoșani ellen a sepsiszentgyörgyi stadionban a bajnokság alsóházi rájátszásának 13. fordulójában. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1, a Look TV, a Marosvásárhelyi Rádió és a Kolozsvári Rádió élőben közvetíti.

A szentgyörgyi csapat a legutóbbi kilenc hazai mérkőzéséből mindössze egyet veszített el, viszont hatszor győzött és kétszer döntetlent játszott. Az Enache Constantin irányította együttes legutóbb május 5-én gyűjtötte be a három pontot, azóta kétszer döntetlent játszott és kétszer kikapott. A Sepsi OSK és az FC Botoșani ebben az idényben háromszor találkozott egymással, a piros-fehérek pedig egyszer sem tudták legyőzni a moldvai csapatot. Az alapszakasz odavágójában 5–1-re, a visszavágóban pedig 2–0-ra nyert az FC Botoșani, majd az alsóházi rájátszásban pontosztozkodással zártak (2–2).

„Nem volt időnk még beszélni a Medgyes elleni mérkőzésről, és máris a következő meccsre kell koncentrálnunk, hiszen vasárnap az FC Botoșani lesz a vendégünk. Nagyon fontos számunkra és számukra is, hiszen mindkét csapat a playout második helyére pályázik. Ahogy mindig is mondtam, tavasszal bizonyítottunk, joggal reménykedünk a második hely megszerzésében, én pedig hiszek a fiúkban, és bízom benne, hogy megvalósítjuk az öltözőben kitűzött célunkat. Nem lesz könnyű, mert Botoșani értékes csapat, kiváló játékosokkal, de ez nekünk az idényben az utolsó hazai meccsünk lesz. Biztos vagyok benne, hogy telt ház előtt léphetünk pályára, és szeretném, ha megnyernénk ezt a meccset, mert a város és a szurkolók megérdemlik a győzelmet” – nyilatkozta a pénteki sajtótájékoztatón Eugen Neagoe vezetőedző.

Filipe Oliveira szerint a csapat számára a playout pozitív volt, nagyon jól összerázódtak a felkészülés alatt, és folyamatosan követték a vezetőedző utasításait, így a többi együttesnek komoly kihívást jelentett ellenük játszani. Bebizonyították, hogy versenyképesek, viszont még van két mérkőzésük, és a lehető legtöbbet szeretnék kihozni magukból. A 33 éves portugál középpályás szerint a labdarúgásban mindig nyomás alatt kell játszani, ha nincs nyomás, akkor az eredmények sem jönnek. (miska)