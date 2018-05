„A tavalyi kürtőskalács-fesztivál és kolbásztöltő fesztivál sikeréből kiindulva idén is folytatni szeretnénk a gasztrorendezvények sorát, ezzel is újabb turistákat megszólítva. Véleményünk szerint a barbecue fesztivál és az Agrofeszt jó párosítás, hiszen a minőségi termékekről szól, bízunk benne, hogy a közönség is így értékeli” – fogalmazott Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke.

„A város és vidék között érezhető szemléletbeli különbséget akarjuk csökkenteni, megmutatni, hogy vidék nélkül nem fenntartható a városi élet, ugyanakkor szeretnénk megmutatni a gazdálkodó életmód szépségeit, de akár a nehéz­ségeit is” – mondta el Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, aki szerint nem titkolt céljuk az is, hogy a fiatalokban tudatosítsák, igenis, érdemes mezőgazdasággal foglalkozni, érdemes ezen a pályán elindulni, ugyanis egyre nagyobb ezen a területen is a szakemberhiány.

A hagyományok mentén szeretnék továbbvinni a termékvásárt, jók voltak a tavalyi visszajelzések, ami azt jelenti, igény van a helyi ízekre – mutatott rá Orbán Miklós, az Agrosic Közösségek Közti Társulás igazgatója, aki elmondta, ebben az évben több újdonsággal is várják az érdeklődőket, elsősorban gyerekes családoknak biztosítva élvezetes programot. Többek között esztenát építenek fel, ahol meg lehet tekinteni, hogyan élnek a pásztorok, élőben lehet követni a juhsajt készítését.

Idén is fontos szerepet vállal a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete, ők szervezik a gyerekek köré­ben nagy sikernek örvendő állatsimogatót, a Zágoni Gazdák Egyesülete vállalta a karámok felépítését. Itt meg lehet majd tekinteni a szarvasmarhák gondozását, fejését, természetesen kóstolásra is sor kerül. Bizonyára a gyerekek számára maradandó élmény lesz a traktorvezetés, ugyanis erre is lehetőség nyílik az idei Agrofeszten, ismertették a szervezők. Természetesen lesz tombola, idén is lehet élő állatokat nyerni, a nap folyamán pedig gyerekeknek szóló kulturális műsorok, koncertek váltják egymást. Különleges színfolt lesz a veterán mezőgazdász találkozó, amelyet már negyedszer tartanak meg nagy sikerrel, ugyanis 70–110-en szoktak részt venni ezeken a rendezvényeken.

Ebben az évben is hirdetnek óvodásoknak és kisiskolásoknak rajzversenyt kedvenc háziállatom témában, beküldési határidő: 2018. június 5., a legjobb rajzokat édességcsomaggal díjazzák. A rajzokat a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében, az Agrosic székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 17. szám) lehet leadni. Az A4-es méretű rajzokon fel kell tüntetni a rajz alkotójának nevét és korát (első oldal, jobb alsó sarok), valamint az óvónő nevét és telefonszámát (a rajz hátsó oldalán). A legszebb alkotásokat kiállítják az I. Transylvanian BBQ Festival és Agrofeszten június 9-én.

A részletes program hamarosan elérhető a www.bbqfest.ro oldalon.