A fellépőket úgy osztották el, hogy minden napra jusson nemzetközi, magyarországi és hazai előadó, hogy azok is belekóstolhassanak a VIBE-élménybe, akik csak egy napra érkeznek a fesztiválra. A line-up még nem teljes, a fellépők sora erdélyi előadókkal fog kiegészülni.

A napi bontás:

Július 5.: Jax Jones, Intim Torna Illegál, ByAlex és a Slepp, Kelemen Kabátban, Blahalouisiana, Simó Annamária és zenekara

Július 6.: Sigma, Wellhello, Dub Pistols Sound System, The Shiver Show, Mikee Mykanic | Barbár Fivérek | Siska Finucci, Sub Bass Monster, SZ4P

Július 7.: Magashegyi Underground, Teddy Queen, Ego Sum, Freestylers Sound System, Funkorporation

Július 8.: Margaret Island, Chris Lawyer, Suburbia 11, NB, Anna and the Barbies, Jóvilágvan, Esti Kornél.

A második VIBE Fesztivál idén is a strandszezon közepén, az év legmele­gebb hónapjában Marosvásárhely leg­népszerűbb strandja mellett zajlik. A bérleteseket a karszalag nemcsak a fesztivál területére, hanem a Weekend standkomplexumába való belépésre is feljogosítja. Két VIBE Koli előadás után és egy koncert előtt akár csobbanhatnak is egyet valamelyik medencében a VIBE-olók.

Napijegyeket 69 lejért lehet venni. Június 5-ig a kedvezményes, 149 lejes bérlet is elérhető a www.vibefestival.ro oldalon. Akik a VIBE VIP-zónájába is szeretnének belépni, 299 lejért juthatnak hozzá a VIP-jegyhez. A VIP-zóna a szervezők szerint exkluzív partiélményt fog nyújtani, s tökéletes kilátást biztosít a Maros-partra és a Magenta Stage-re. A VIP-jegyeket váltók találkozhatnak az előadók egy részével is.