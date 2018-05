Közel áll egymáshoz Lengyelország és Románia

A több tárca képviselőjének részvételével megtartott első lengyel–román kormányközi egyeztetést követően nyilatkozva Morawiecki felidézte azokat a mozzanatokat, amelyek Lengyelországot történelmileg összekötik Romániával, szorgalmazta a térségbeli infrastrukturális fejlesztéseket, kilátásba helyezte, hogy a következő években átadják a Via Carpatia észak–déli közlekedési folyosót, és fontosnak nevezte a román–magyar gázinterkonnektorok kiépítését is, amelyek szerinte a magyar–szlovák és a szlovák–lengyel összeköttetésekkel együtt lehetővé teszik az energiaszállítás diverzifikációját. Kiemelte az úgynevezett Három Tenger kezdeményezés szerepét a térség gazdasági érdekeinek összehangolásában.

Megerősítette azt is, hogy Varsó támogatja Románia csatlakozását a schengeni övezethez.

Elmondta: Viorica Dăncilăval egyetértettek abban, hogy az európai színtéren Lengyelország és Románia „teljes elszántsággal” védeni fogja a közép-európai térség érdekeit, beleértve az uniós kohéziós és agrárpolitika folytatását is.

A román kormányfő is úgy vélte, hogy Lengyelország és Románia sok, Európára vonatkozó és szélesebb távlatú kérdésben közel áll egymáshoz. „Románia teljességgel támogatja az EU szomszédságában lévő országok csatlakozási perspektíváját” – emelte ki a témák közül Viorica Dăncilă.