ÚJABB DICSTELEN TÖRTÉNET. Megbilincselve kísérték be tegnap a bukaresti törvényszéki orvostani intézethez Ilie Năstase volt teniszezőt. A bukaresti közlekedésrendészet közleményben tudatta: péntek hajnalban közúti ellenőrzésen megállítottak egy személyautót. 72 éves vezetője jól láthatóan ittas állapotban volt, s kérték, hogy fújjon bele az alkoholszondába, ő azonban ezt megtagadta, és elkezdte szidalmazni a rendőröket. Ezért megbilincselték és bekísérték a törvényszéki orvostani intézethez vérvételre. Miután ezt is megtagadta, bevitték a rendőrségre, és bűnvádi eljárást indítottak ellene ittas vezetés és a vérvizsgálat megtagadása miatt. A volt teniszcsillag az esetet követően a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: elismeri, hogy három sör elfogyasztása után ült járműbe, de túlzásnak tartja, hogy a rendőrség úgy járt el, mint egy terroristával, miközben tábornoki rangban vonult tartalékba, ráadásul a parlamentnek is tagja volt. A történet ugyanakkor itt nem ért véget, Năstasét tegnap ismét bekísérték a rendőrségre, ezúttal jogosítvány nélküli vezetés miatt. Miután elhagyta a bukaresti Floreasca Kórházat, robogóra ült, noha a jogosítványát bevonták. (Agerpres/Digi24)

AZ OKOSTELEFONOS VEZETÉS ELLEN. Kampányt indított a kilenc halálos áldozatot követelő ceglédberceli balesetre hivatkozva a rendőrség és a belügyminisztérium az okostelefonok vezetés közbeni használata ellen. A belügyi tárca közösségi oldalán arra kérték az utasokat, hogy szóljanak rá az autóbuszok, trolibuszok, villamosok vagy taxik vezetőire, ha azt látják, hogy vezetés közben használják a telefonjukat. Ha pedig a vezető a felszólítást követően sem teszi félre a telefont, azonnal jelentsék a segélyhívó számon. A rendőrség közösségi oldalán annak a petíciónak az aláírására buzdított, amelyet az Observator lappal és tévével közösen indított. A Stop a volán mellőli élő Facebook-közvetítésekre! Lájkold az életet! című petíció arra int, hogy az élő közvetítés elvonja a járművezető figyelmét a forgalomról, és nagymértékben megnöveli a balesetek valószínűségét. (MTI)