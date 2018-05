Az elszalasztott esélyek bajnokai

Akár tetszik, akár nem, be kell látnunk, hogy jelenleg Klaus Iohannis államfő a legkövetkezetesebb romániai politikus, és ha időnként meg is bicsaklik („bűnügyes” ellenfeleit már nem felejti el meghívni az elnöki hivatal protokolláris rendezvényeire), még mindig szavahihetőbbnek és elvszerűbbnek tűnik, mint bárki más.

Nyilatkozatai, beszédei hallatán általában csak bólogatni tudunk: igaza van, amikor több komolyságot, hozzáértést és főleg tiszta kezeket követel a kormány részéről, amikor kiáll az igazságszolgáltatás függetlensége mellett, abban is, hogy az adóreform felfordította az ország gazdaságát, hogy a béremelésekre és a tervezett nyugdíjemelésekre nincs fedezet, hogy az uniós támogatások lehívása terén gyalázatosan alulteljesít az ország, és nem téved, amikor mindezekért leginkább a szociáldemokratákat hibáztatja.

Bárhogy próbálják kimagyarázni magukat a hatalmon levők, bármennyi őket igazoló adatot és érvet sorakoztatnak fel, a teljesítmény hiányát semmi nem tudja elfedni. Nincs előrelépés sem az infrastrukturális beruházásokban (a legújabb hír az autópályákról az, hogy egy 2016-ra ígért 22 kilométeres szakasz 2018 őszére „elkészülhet” Déva mellett; a 2012-re ígért észak-erdélyi sztráda Marosvásárhely–Brassó szakaszáról már nem is beszélnek), sem a mindennapi nyomorúság felszámolásában (sőt, infláció van, drágulás), sem a betegellátásban (ahol egyre nagyobb az orvos-, műszer- és gyógyszerhiány), sem az oktatásban (kamasz gyermekeink napi nyolc órát gebednek az iskolában, és otthonra is van legalább négyórányi házi feladatuk, aztán szidják őket, hogy nem mozognak), jólétet és gyarapodást szinte csak a magasan levő állami tisztségviselők és üzleti holdudvaruk mutat.

Másképp is lehetne, ha azok a felelős beosztású személyek, akik ezért kapják a fizetésüket, valóban a munkájukat végeznék – de hát nem azért vannak ott, hogy dolgozzanak, hanem hogy a pártvezér utasításait végrehajtsák. És Liviu Dragnea cseppet sem aggódik amiatt, hogy a funkcionális analfabéták országa négy év alatt egyetlen eurónyi uniós támogatást sem hívott le lakosságának képzésére, nem bánja, ha elúszik az a pénz, amelyből fel lehetne építeni az általuk ígért kórházakat, vagy össze lehetne kötni két autópályaszakaszt, öntözést lehetne biztosítani a mezőgazdaságnak, fejleszteni lehetne az idegenforgalmat, meg lehetne állítani a kivándorlást. Egy előrelátó politikus ezekkel a kérdésekkel foglalkozna, hiszen minden jel szerint nehezebb idők jönnek: Európa elöregedése, az agyelszívás, a migráció nekünk is feladja a leckét, és Románia rossz tanuló, lemaradásunk behozhatatlan lesz. Miközben mások készülnek – máris tervezik az EU következő, három év múlva kezdődő hétéves költségvetését –, kormányaink egyik javítási lehetőséget a másik után szalasztják el. És félő, hogy az ezután nyíló pálya már egész más irányba terel majd, mint amerre menni szeretnénk...