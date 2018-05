Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere megkeresésünkre kifejtette: némi késéssel, de végül május 23-án, szerdán sikerült tető alá hozni a szakvállalat, az önkormányzat, valamint a forgalomkorlátozást ellenző lakosok, a Civil Hang Facebook-csoport illetékeseivel a találkozót, ahol a bukaresti cég bemutatta a forgalmi tanulmányt, amelyet a városháza rendelt meg. Az elöljáró szerint a következtetések nem terjedtek ki a károsanyag-kibocsátás mértékére, mindössze a haladási és a várakozási időt vizsgálták, illetve az esetleges torlódások lehetőségét.

Az eredmények azt mutatják, amennyiben a három kifogásolt szakaszon alkalmaznák a lakossági javaslatot, azaz megnyitnák a kétirányú forgalom előtt, a jelenlegi haladási sebességhez képest hozna némi javulást (a modell szerint nagyjából óránként három kilométerrel lehetne gyorsabban haladni), viszont a várakozási idő negyven százalékkal növekedne. Ennek oka, hogy például a Váradi József utca Gábor Áron utcával, illetve Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcával való kereszteződésében a kétirányúsítás révén mindenhol új elsőbbségadási helyzetek jelentkeznének, és ezek nagy eséllyel torlódáshoz vezetnének. Ezt külön haladási sávok kijelölésével lehetne kiküszöbölni, de erre az illető utcákban helyszűke miatt nincs lehetőség.

A szakvállalat ugyanakkor a forgalom zökkenőmentesítését szolgáló javaslattal is előállt, a Kórház utcának a Gábor Áron utcával való kereszteződésénél rendőrlámpák elhelyezését javasolta a szakasz tehermentesítése érdekében.

Tóth-Birtan Csaba elmondta, az önkormányzat szempontjából is hasznos volt egy második tanulmány megrendelése, pontosabb képet kaptak, már csak abból kifolyólag is, hogy időközben a Gyöngyvirág utcát és a Kós Károly utat sikerült megnyitni, így a szakvállalat már a munkálatok által nem befolyásolt állapotot tudta felmérni.

Az újabb adatok ismereté­ben az önkormányzat nem támogatja a forgalomátszervezést, viszont a végső döntést a közlekedési bizottság hozza, amelynek tagjai a közlekedésrendészet, a helyi rendőrség, a polgármesteri hivatal, a városi döntéshozó testület képviselői. A bizottság jövő héten, szerdán határoz a kérdésben.

A Civil Hang részéről egyedü­liként jelen lévő Bagoly Miklós vállalkozó az ismertetés, illetve a közel kétórásra nyúlt egyeztetés során felvetette: a tanulmány eredményei ellenére talán mégsem ártana, ha időszakosan is, de a gyakorlatban is kipróbálni javaslataikat, és utána meghozni a végső döntést.

Amint arról beszámoltunk, a civil javaslatok szerint – amelyeket több mint 3500 támogató aláírás birtokában fogalmaztak meg – ismét kétirányúvá kellene tenni a Gábor Áron utcát, a Váradi József utca alsó és a Kossuth Lajos utca központ felőli szakaszát, valamint a Petőfi Sándor utcát. A lakossági javaslatok mellé az önkormányzat felvetette, hogy a Csíki utcának a Templom utcával való kereszteződésében az elsőbbségadási kötelezettség visszaállításának lehetőségét is megvizsgálhatná a szakvállalat, az alpolgármester elmondása szerint ez végül kimaradt.