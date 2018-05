Igen gazdag tárlat fogadta a betérőt, minden, ami temérdek konyha éke lehetne, használati tárgyaktól kezdve dísztárgyakig. Hatvan felnőtt és huszonöt gyermek állította ki az alkalomra készített míves alkotásait. És hogy ezeket használni is lehet, mi sem bizonyította jobban, mint a szép, ovális tálban frissen sült darázsfészek látványa és illata, a kuglófsütőben a kakaós kalács, a pités tálban a medvehagymás sütemény, a muffinsütőben készült meggyes tészta.

Roskadoztak az asztalok a fazekasok termékei alatt, voltak ott tálak, tányérok, edények, palackok, kancsók, poharak, csészék, a falakat nemezelt falvédők díszítették, tűzzománc tárgyak ékítették, a fonott kosarakban zöldséget tároltak, mások virágcserepek burkolására szolgáltak. És ha mindez nem lett volna elégséges a konyhai hangulathoz, egy házi­asszony tésztát is gyúrt a megnyitó idején. Mindent csak az vehetett szemügyre igazán, aki korán érkezett vagy későig maradt, oly sok volt az érdeklődő. De sebaj, a következő három hétben megtekinthető még a kiállítás.

Tóth B. Tinka köszönetet mondott a kézműveseknek, akik egész évben dolgoztak, hogy a kiállítás létrejöjjön, és külön kiemelte: a legnagyobb köszönet az oktatónak az, amikor látja, hogy az alkotás öröme ott csillog tanítványai szemében. A kézművesek oktatói: Benkő Éva, Kolozsi Ildikó, Máté-Szentkirályi Imola, Szász Judit és Tóth B. Tinka.

Brendus Réka megnyitóbeszédében elmondta, gyakran fordul meg Sepsiszentgyörgyön, ahol pezseg az élet, mindig történik valami, ám ez alkalommal egyedi eseményre jött. Egyedisége a kiállított tárgyakban rejlik, s ezt a varázslat szóval lehet a legmegfelelőbben jellemezni. Varázslat, ahogy gyapjúból, vesszőből, agyagból, rézből értékek születnek, s az ehhez való tudást az oktatók átadják a legkisebbeknek is. Varázslat, ahogy a tehetséget nemzedékről nemzedékre örökítik, a népművészetet megszerettetik a gyerekekkel. Mai applikációhajhász világunkban nem kis varázslat a kézművesség. Szenvedély sugárzik itt minden tárgyból – mondotta az osztályvezető, aki a Guzsalyas Alapítvány nemzetközi szinten is elismert szakmaiságát is kiemelte. Hozzátette, igazán szépet csak szenvedéllyel és szeretettel lehet alkotni. Ezen a tárlaton gyönyörködni lehet a varázslatban.