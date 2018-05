Összehangolt fejlesztések Orbaiszéken

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke felvezetőjében elmondta, első alkalommal gyűléseznek Zágonban, a jó gazdaként tevékenykedő községvezetés kezében lévő település arculatát, fejlesztéseit sok város is megirigyelhetné.

Kis József zágoni polgármester a megye legnagyobb községében történt megvalósításokat összegezte. Az elmúlt húsz évben óriásit fejlődött a község, a változást korabeli fényképek és a mai látvány összehasonlításával is lehet bizonyítani – mondta. A fejlesztés folytatódik, pillanatnyilag hét nyertes pályázata van a községházának, a befektetések összértéke 15 millió lej, saját hozzájárulásuk 3,2 millió lej. A megvalósítások mellett gondok is vannak, például a munkahelyhiány. Az állattenyésztés, növénytermelés és fakitermelés, illetve -feldolgozás mellett nincs ipar a községben, a turizmus is hiányzik – mutatott rá.

Tamás Sándor a megvalósított és folyamatban lévő, a Potsa-tervbe foglalt orbaiszéki fejlesztéseket összegezte. Zajlik a Maksát Várheggyel összekötő megyei út korszerűsítése, tervezik a lécfalvi út javítását is, de ehhez a megyeháza ügykezelésébe kell kerülnie. Lezajlott a Ngyborosnyóról induló, Bodzafordulóig tartó útszakasz feljavításának árveréses odaítélése. Az eredményt nem óvták meg, egy hónapon belül megkötik a kivitelezési szerződést. A dokumentumot Nagypatakon írják majd alá, hiszen ez a község „nyer” a legtöbbet a modernizálással, de Borosnyónak is kedvezhet, ha majd aszfaltburkolat lesz az úton.

Új aszfaltszőnyeg kerül a Nagyborosnyó–Zágon útszakaszra, valamint a Nagyboronyó és a kovásznai országút közötti részre is. A kovásznai és a zágoni polgármesteri hivatalnak 200–200 ezer lejt juttatnak, a pénz a Kovászna–Kommandó, illetve a Papolc–Kommandó út karbantartására fordítható. Aszfaltozzák a kovásznai vasútállomás felé vezető utat. A megyeháza felvállalná a Zabola–Tamásfalva–Szörcse–Orbaitelek–Barátos út karbantartását. Ehhez ügykezelésbe kell kapniuk a 17 kilométeres szakaszt, aminek egyik feltétele, hogy az érintett önkormányzatok aszfaltozzák le a szakaszon lévő másfél kilométeres földutat – ismertette a tanácselnök.

Látványos előrelépésről számolt be az ivóvízhálózat, illetve szennyvízcsatornázás terén is. Kovásznán és Zágonban befejeződött a munka, Barátoson és Kommandón folyamatban van, Nagyborosnyó esetében ledták a finanszírozási pályázatot.

Zágonban uniós pénzből újították fel az iskolát, Barátoson zajlik annak korszerűsítése. A kommandói új iskola építésének finanszírozási szerződését aláírták. Ugyancsak Kommandón megkezdődött a hatvan fő befogadásra tervezett tábor építése. Ha befejezik a munkát, megváltozhat Kommandó vendégforgalma – jelezte Tamás Sándor.

Az orbaiszékiek számára kihívás marad a turizmus és a gazdaság fellendítése, ehhez az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, vállalkozóknak közösen kell lehetőségeket keresniük – összegzett a tanácselnök.