Piknik a kastélyok földjén

Szombat délelőtt sok gépkocsi parkolt Miklósvár kis utcáin, illetve a kastélykert előtt, a rendszámok alapján pedig elmondható, nem csak a háromszékiek voltak kíváncsiak a Nyitott kastélyok hete erdélyi rendezvénysorozat keretében elérhető programokra, hiszen bukaresti, Hargita, Brassó vagy Beszterce-Naszód megyei autókkal is érkeztek látogatók. Főként családok és sok gyerek bandukolt a vadgesztenyék övezte sétányon, a programfelelősnél aztán mindenki eldönthette, melyik szabadtéri tevékenységet próbálja ki.

A legifjabb látogatók babakocsiból csodálkoztak a világra, a nagyobbak pillanatok alatt vették birtokukba a kocsiszínt, ahol szinte lehetetlen volt ellenállni a kísértésnek, így majd mindenki felmászott a régi hintóra és a korszerű fűnyíróra is. Népszerű volt Vili és Lee, a két kis gyerekszerető, barátságos póni is, a bakon ülő János bácsi mellé volt, aki többször is felkérezkedett egy szekerezésre a reneszánsz kastély körül. Közelben szorgoskodó felesége, Farkas Anna mellett a felnőttek időztek szívesen, páratlanul ízletes, helyben készült kürtős kalácsa igencsak gyorsan fogyott, a hagyományos székely harapnivaló készítését német ajkú látogatók is figyelemmel kísérték. Több család kincskeresésre indult, ők a szervezőktől kapott feladatlap alapján járták be és fedezték fel a környéket, keresték a fák közt elrejtett mókust, kígyót, medvét és nyuszit, a park legidősebb fáját vagy a kastélyhoz kapcsolódó fontosabb pontokat. A kastély mögötti kertben is többen pihentek, kávéztak, a tó partján gyermekek lesték a hangoskodó békákat, cikázó szitakötőket. Az óránként szervezett kastély- és tárlatvezetés a felnőtteknek biztosított kikapcsolódási lehetőséget, a csoportok Lakatos Csilla révén ismerhették meg a több évtizedes kényszerpihenő után felújított épületet, illetve az ott kialakított Erdélyi Élet Múzeumának anyagát.

A Kálnoky-birtok mellett Háromszéken a zabolai Mikes-kastély is hasonló programokkal várta a látogatókat a hétvégén, de további négy erdélyi helyszínen – Szentbenedeken a Kornis-kastélyban, Marosvécsen a Kendy–Kemény-kastélyban, Gyalun a Rákóczy–Bánffy-kastélyban, illetve az Urmánczy-kastélyban Maroshévízen – is fogadták az érdeklődőket családi piknikre a kastélykertekben.