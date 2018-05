Tanárok, iskolaigazgatók, meghívottak, ballagókat búcsúztató diákok közül többen is arra biztatták a végzősöket a szombati sepsiszentgyörgyi kicsengetési ünnepségeken, hogy ne mások, hanem saját álmaik megvalósításáért küzdjenek. A gondolat, mintegy örök érvényű üzenet hangzott el a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán is, ahol Kocsis István volt drámatagozatos diák Ki szívből lennél című versét Opra Balázs, az iskola tanára megzenésítésében ez alkalommal iskolahimnuszként mutatták be.



A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban a hagyományhoz híven két előkészítő osztályos kisdiák kongatta az iskolaharangot a ballagók menetének elején, majd Fazakas Réka és Szabó Réka Fruzsina népdallal nyitotta meg az ünnepséget. Már István iskolaigazgató a bizalomról, büszkeségről és az önbizalomról beszélt. Elmondta, a szülők bizalmat szavaztak az iskolának, amikor négy évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy gyermekeik ebben az iskolában folytatják tanulmányaikat, másrészt az iskola bizalommal volt diákjai irányában, hisz két tanuló kivételével mindenki részt vehet idén az érettségin. Az iskolavezető büszke erre az évfolyamra, mert köztük vannak azok a diákok, akik újraindították a Bakancs iskolaújságot, átszervezték a diáktanácsot, oszlopos tagjai voltak a kórusnak, a sportolimpián kétszer is első díjat nyertek kosárlabdában, és kitűnően teljesítettek a különböző tantárgyversenyeken.

A Mikes az a tanoda, ahol az önbizalmat garantáltan megkapja a diák, és erre igen nagy szükség van mostanság ahhoz, hogy az ember továbbléphessen – mondotta.

Mester Gizella aligazgató reméli, nemcsak tudást, hanem viselkedési normákat, értékeket, életérzéseket is át tudtak adni, Kiss Imre főtanfelügyelő pedig azt hangsúlyozta, az útravaló gondolatokat a megélt sikerek és kudarcok, a tapasztalat mondatja vele, ennek alapján állítja, hogy a végzősök életében következő küzdelmek a felelősségről is szólnak, hisz ezentúl nemcsak önmaguk iránt felelősek, hanem közösségükért, szülőföldjükért és nemzetükért is.

Legyetek önmagatok hősei – hangzott Antal Árpád polgármester üzenetében, amit minden sepsiszentgyörgyi iskolában felolvastak szombaton a megbízott képviselők. A városvezető szerint születésünktől fogva az elengedés és megtalálás ritmusát követi az életünk, és édesanyánk biztonságot nyújtó méhét felváltjuk azért, hogy felfedezzük a világot, elsőre csak néhány színt, illatot, hangokat, majd napról napra többet. A tanulás nagyon korán elkezdődik, és életünk végéig tart, de amint édesanyánkkal is örökre összeköt a láthatatlan köldökzsinór, úgy minden élettörténet, amit magunk mögött hagyunk, örökre bennünk marad – tolmácsolta Antal Árpád gondolatait Ambrus Zsombor.

A polgármester azt kívánja a ballagóknak, hogy említett biztonságérzettel lépjenek ki az iskola falai közül, mert már tartoznak valahová, valakikhez, egy egész közösséghez, legyen az a család, a barátok, az iskola, az ismerősök vagy a város, és ha majd sok mindent kipróbáltak az előttük álló kalandokból, térjenek haza, adják hozzá a város fejlődéséhez azt, amiben ők a legerősebbek.

Mátyás Boglárka tizenegyedikes tanuló arról beszélt, hogy sohasem késő megtalálni saját utunkat, és arra biztatta a ballagókat, merjék sajátos módon alakítani életüket, és ha nem érzik magukat jól ott, ahol éppen tartózkodnak, meneküljenek onnan. Nem tudjuk, joggal vagy nem, de mi mindig lázadtunk – mondta Fazakas Réka a végzősök nevében. Ő a reál tárgyak idei bajnoka, évfolyamelső és négyéves tízes médiájával is a legjobb teljesítményű ballagó. A humán tárgyak terén Erőss Réka a legjobb tanuló, ketten kapták az idei Mikes-díjat. A három osztályból nyolcvanheten ballagtak, a végzős kórustagok annyian voltak, hogy Szőts Dániel vezényletével külön is megtartották dalos búcsúzójukat.