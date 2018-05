Madarak és fák napja

Előző írásunk

Tanárok, iskolaigazgatók, meghívottak, ballagókat búcsúztató diákok közül többen is arra biztatták a végzősöket a szombati sepsiszentgyörgyi kicsengetési ünnepségeken, hogy ne mások, hanem saját álmaik megvalósításáért küzdjenek. A gondolat, mintegy örök érvényű üzenet hangzott el a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán is, ahol Kocsis István volt drámatagozatos diák Ki szívből lennél című versét Opra Balázs, az iskola tanára megzenésítésében ez alkalommal iskolahimnuszként mutatták be.