Biztonságban motorozni

Van a motorosoknak egy mondása: élj úgy, hogy motorozhass, motorozz úgy, hogy élhess. Tulajdonképpen e mondás gyakorlati megvalósítását szolgálta vasárnap a sepsiszentgyörgyi Kaufland parkolójában tartott motoros vezetéstechnikai tréning és oktatás, melyet a Flagellum Dei M. C. Székelyföld meghívására Bálint Levente Székelyudvarhelyről elszármazott, Kecskeméten élő szakoktató tartott az érdeklődőknek.



És kíváncsiak akadtak is bőven, civilek és motorosok egyaránt, amolyan kis találkozóvá vált az esemény, hol a háromszéki motorosok legtöbbje gyűlt össze. Köztük kezdők és több tíz éves rutinnal rendelkező motorkerékpár-vezetők is, kiknek – bár nem hitték eleinte – tudott újat mondani a szakoktató. A többféle elrendezésben, bójákból kialakított gyakorlópályán ugyanis Bálint Levente nem csupán bemutatta a különböző technikákat, hanem el is magyarázta, mit miért kell úgy tenni, ahogy, így tudatosítván a gyakorlott sofőrökben mindazt, amit eddig csak érzésből vagy tapasztalatból tettek vezetés közben, a kezdőknek pedig, hogy mit hogyan csináljanak ahhoz, hogy még hosszú ideig szépen, kellemesen, biztonságosan motorozhassanak.