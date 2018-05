Iskolájuktól búcsúztak az erdővidéki végzősök

Claudiu Cristian iskolaigazgató beszédében úgy fogalmazott, a végzősök viselkedésén az elmúlt hetekben érezhető és látható volt, hogy búcsúznak már. Úgy vélte, a középiskola négy éve alatt a tanári kar mindent elkövetett, hogy jól felkészült fiatalokat engedjen útjukra, és a nagybetűs életben a fel-felbukkanó nehézségek ellenére is boldogulni tudjanak. Azt kívánta nekik, legyen elég erejük ne csak építeni, de a sokszor vad és barátságtalan világot megszelidíteni is.

Lázár-Kiss Barna András polgármester mérföldkőnek mondotta a ballagást a felnőttkort alig elérő diákság életében, s arra bátorította őket, ne hagyják, hogy bárki is álmaik és kitűzött céljaik megvalósításától elrettentse őket. A városvezető a lelkiismeretesen végzett áldozatos munkájukért köszönetet mondott a tanároknak is: nemcsak tudást adtak, hanem példaképei voltak a jóra fogékony diákság számára. A megyei tanfelügyelőség jókívánságait tolmácsoló Victor Sibianu úgy fogalmazott, nem tud azzal az egyre inkább általános vélekedéssel egyetérteni, mely szerint a tudás csak másod-harmadlagosan fontos. Arra inti az életük egyik legjelentősebb eseményéhez érkezőket, igyekezzenek minél többet tanulni, hiszen az által olyan kapuk nyílnak meg előttük, amelyek jólétet és elismerést hoznak számukra. A tanfelügyelő arra is intette az iskolájuktól búcsúzókat, bármerre is sodorja őket a sors, legyenek hálásak azért, mert itt, ezen a tájon születtek, mert jó szüleik áldozatot hozva felnevelték őket, tanáraiknak, akik tudásuk legjavát próbálták önzetlenül átadni nekik. Egyed-Kese Krisztina a XI.-esek üdvözletét adta át, és kívánta, sikerüljön eljutni oda, ahova igyekeznek. A végzősök nevében felszólaló Gál Szilvia úgy fogalmazott, hamarosan ismeretlen vad vizekre fognak evezni, de a kalandtól nemhogy nem szabad megijedni, épp keresni kell, s kibontott vitorlával kell a habokat szelniük ahhoz, hogy a világot felfedezhessék és értelmes életet élhessenek.

Az ünnepség végén a kiváló tanulmányi eredményeket elért diákokat díjazták. A Baróti Szabó Dávid Emlékbizottság és Alapítvány Nagydíjával Gál Szilvia és Benkő Szilárd következetes munkáját ismerték el, az Érdemes diák címet Bardocz Edina, Benkő Szilárd és Gál Szilvia érdemelte ki, a Nebuló-díjat, amelynek nevét ezentúl alapítója, a nemrég elhunyt Tomsa Jolán nevével egészítenek ki, a példás közösségi munkát végző Kovács Szendének ítélték oda.