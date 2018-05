A céhes városbéli csapat kilenc sportolóját nevezte a megmérettetésre, ám Kerekes Barnabás edző Canea-Kocsis Andrástól várta a jó eredményt. Elmondása szerint a sportklub többi asztaliteniszezője 7 és 10 év közötti, így őket csupán tapasztalatszerzés céljából vitte Újszentesre. Andriska beváltotta trénere reményeit, hiszen a Marosvásárhelyi ISK sportolójával, Rareş Cueşdeannal az oldalán a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel. A kézdivásárhelyi fiú egyéniben is asztalhoz állt, s a legjobb nyolc közé jutásért folytatott párharcban 3–2-re kapott ki a sepsiszentgyörgyi Márton Ádámtól, aki a Kolozsvári Politechnika sportolójaként vett részt az ob-n.

Teodora Simon (pirosban) és Carmina Găman

Az újszentesi megmérettetésen három sepsiszentgyörgyi sportoló is képviseltette magát, igaz, ők más városbéli klubok színeiben mérettettek meg. A legjobb eredmény Teodora Simon nevéhez fűződik, aki Carmina Gămannal együtt a lányok páros versenyében harmadik lett. Egyéniben és vegyes párosban – a szintén szentgyörgyi Márton Ádámmal – a legjobb 32 között végzett. Ádám egyéniben és fiú párosban is a nyolc között búcsúzott a további küzdelmektől. Farkas Yvett, aki a házigazda, azaz Újszentesi SE alakulatnak pingpongozott, egyéniben, párosban (Weisz Zsofia, Marosvásárhely) és vegyes párosban (Alexandru Boroica, Bukarest) a legjobb 16 között fejezte be az országos bajnokságot.

Az eredmény: * fiú páros: 1. Luca Oprea/Horia Urşut (Bukaresti Steaua), 2. Patrik Anghel (Craiovai ISK)/Andrei Miroiu (Buzăui MSC), 3. Canea-Kocsis András (Nagy Mózes SK)/Rareş Cueşdean (Marosvásárhelyi ISK) és Sebastian Pribeagu/Robert Rozenfeld (Kolozsvári Politechnika) * lány páros: 1. Bianca Mei-Roşu (Konstancai Sportlíceum)/Cristina Sîngeorzan (Besztercei Sportlíceum), 2. Lorena Dumitru/Ioana Băiaşu (Konstancai Sportlíceum), 3. Carmina Găman (Craiovai ISK)/Teodora Simon (Besztercei Sportlíceum) és Oana Stănusilă (Újszentesi SE)/Alexandra Ioniţa (Slatinai ISK). (tibo)