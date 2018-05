A második helyen a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője végzett, míg a dobogó alsó fokára a szintén négyszeres vb-győztes, címvédő, és a vb-pontversenyben változatlanul vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel.

A rajtot az első sorokból indulók egyformán jól kapták el, a pole pozícióból startoló Ricciardo elsőnek fordult el az első kanyarban, a második helyen Vettel, a harmadikon Hamilton száguldott. Az élen az első 10 körben nem volt változás, majd Hamilton a 12., Vettel a 16., Ricciardo pedig a 17. körben állt ki kerékcserére. Ezt követően visszaállt a Ricciardo, Vettel, Hamilton sorrend, azonban a 28. körben Ricciardo azt közölte rádión a csapattal, hogy jelentősen veszített a motorerőből. Néhány kör alatt Vettel egészen közel ért Ricciardóhoz, aki mégis tartani tudta a vezető pozíciót, sőt, még 1–1,5 másodperc előnyt is ki tudott hozni magának.

A 45. körre Hamilton is utolérte az élen autózó Ricciardo, Vettel duót, rá­adásul a negyedik Kimi Räikkönen (Ferrari) és az ötödik Valtteri Bottas (Mercedes) lemaradása is már kevesebb mint 10 másodperc volt Ricciardóhoz képest. Az 50. körben az első öt helyezett versenyző már hat másodpercen belül száguldott egymáshoz képest, aztán ez a különbség előbb csak minimálisat változott, majd úgy tűnt, kissé elszakadnak egymástól a pilóták.

Tíz körrel a leintés előtt Ricciardo egy másodperc körüli előnnyel haladt Vettel előtt, Hamilton hátránya pedig már majdnem öt másodperc volt Vettelhez képest, és a brit címvédőtől a Räikkönen–Bottas duó több mint öt másodperccel maradt el. A célba érkezésig nem történt változás, Ricciardo pályafutása első monacói sikerét aratta, Vettel pedig 14 pontra megközelítette a vb-pontversenyben élen álló Hamiltont.

A vb két hét múlva Montrealban a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.