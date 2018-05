Labdarúgás, IV. liga Tizenkettőt lőtt a Papolci FC

Előző írásunk

A hétvégén az utolsó fordulót is lejátszották a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban, a 30. játéknapon a Kézdivásárhelyi SE ezúttal is játék nélkül kapta meg a három pontot, akárcsak egy héttel korábban, így a kilencedik helyen fejezte be a pontvadászatot.