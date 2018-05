A Liverpool kezdett jobban, a mérkőzés első negyed órájában mezőnyfölényben és lendületesebben játszott, ezzel szemben a spanyol csapat nem tudta huzamosabb ideig megtartani a labdát, viszont a folytatásban kiegyenlítettebbé vált a meccs. Az angol együttes veszélyesebben játszott, többször is gólt szerezhetett volna, Roberto Firmino lövése Sergio Ramos lábán pattant meg, majd Trent Alexander-Arnold lapos lövését Keylor Navas bravúrral hárította. Nem sokkal később Mohamed Szalah bal vállát kellett ápolni, miután a spanyolok csapatkapitányával összeakaszkodva a földre zuhant, így nem tudta folytatni a mérkőzést, a helyére pedig a 30. percben Adam Lallana állt be. A Real Madrid sem úszta meg kényszerű csere nélkül, sérülése miatt Daniel Carvajal is kénytelen volt elhagyni a játékteret, helyette Nacho Fernández lépett pályára. A Jürgen Klopp irányította csapatot megviselte legeredményesebb játékosa, az angol bajnokságban gólkirály Szalah elvesztése, így a szünetig már csak a védekezésre koncentrált. A címvédő a 43. percben gólt szerzett, de Karim Benzema találatát a szerb játékvezető les miatt érvénytelenítette.

A szünet után Isco lövése a keresztlécen pattant, viszont az 51. percben már összejött a vezetés a spanyol együttesnek, miután Loris Karius hatalmasat hibázott, megpróbált támadást indítani, de a belépő Benzema lábát találta el kidobáskor, akiről a jobb alsóba csorgott a labda. Nem örülhetett sokáig a Real, hiszen az angolok az 55. percben Sadio Mané révén egyenlítettek. A 64. percben a csereként pályára lépő Gareth Bale első labdaérintéséből a jobb felsőbe ollózta Marcelo beadását, majd a 83. percben duplázni tudott, miután Karius ismét hatalmasat hibázott. A címvédő többet birtokolta a labdát, ám mindkét oldalon akadtak helyzetek a folytatásban: előbb Mané lövése pattant a jobb kapufán, majd Benzema erőteljes próbálkozását védte Karius. Az újabb madridi elsőséggel Zinédine Zidane lett az első edző, aki sorozatban három Bajnokok Ligáját nyert. (miska)