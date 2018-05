A szervezők minden évben a lehető legnagyobb odafigyeléssel választanak útvonalat a versenyzőknek, és mindenki megtalálhatja az aktuális állapotának megfelelő kihívást, hiszen a számtalan táv közül választhatnak az érdeklődők. A minitáv azoknak ajánlott, akik először próbálják ki magukat egy triatlonversenyen, nekik 400 méter úszást, 9,6 kilométer kerékpározást és 1,88 kilométer futást kell teljesíteniük. Akik nem tudnak megfelelően készülni, azok váltóban is indulhatnak, a háromfős csapatok akár vegyesek is lehetnek, így egy versenyzőnek csupán egy versenyszámot kell teljesítenie. A triatlonisták a kőröspataki tónál rajtolnak, ezt követően kerékpárral folytatják a megmérettetést, természetesen a különböző kategóriák esetében az útvonal is változik, viszont mindenki Sugásfürdőn fejezi be a második próbát, majd a kerékárok a depóban maradnak és a sportolók futással zárnak. A célba érés után kellemes hangulat, meleg étel és wellness várja a résztvevőket, a masszázst pedig a Prevent Mozgásközpont szakemberei biztosítják. Az érdeklődők június 25-ig az alpinsport.ro honlapon jelentkezhetnek. (miska)