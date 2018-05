Előző írásunk

Az országos közlekedési mesterterv része, európai uniós forrásokból épülne meg, a tervezésére kiírt közbeszerzés már lezárult, jövőben meglesz a nyomvonal, és 2022 december 31-ig át is kellene adni Sepsiszentgyörgy terelőútját – jelentette be Antal Árpád polgármester, aki bízik abban, hogy öt év múlva valóban járni is fogunk ezen a régóta várt új úton.