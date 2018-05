A foci nemcsak a férfiak sportja, s erről ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi, háromszéki futballkedvelők is meggyőződhetnek, hiszen az MSC Stadionban rendezik meg a női labdarúgó Román Kupa döntőjét. A sorozat utolsó felvonásában a Târgoviștéi ISK és a Borgóprundi Heniu csapata harcol a győztesnek járó serlegért.

A târgoviștéi együttes a Román Kupa második körében 11–0-ra nyert a Bukaresti Dream Team ellen, a nyolcaddöntőben az Alexandria U-t győzte le 1–0-ra, a legjobb négy közé jutásért 4–2-re diadalmaskodott a Temesvári CFR 1933 gárdájával szemben, míg az elődöntőben az aradi Piros Security alakulatát 6–2 arányban múlta fölül. A borgóprundiak első selejtezőmeccsükön sima 3–0-val győzedelmeskedtek a Szászrégeni Jövő SE-vel szemben, következett a Marosvásárhelyi ASA 2013 elleni újabb 3–0-s siker, majd a legjobb nyolc között a Bukaresti Fair Play csapatát ütötték ki 5–0-val, az elődöntőben pedig hosszabbítás és büntetőrúgások után 7–6-ra verték a Székelyudvarhelyi Vasas Feminát.

A női élvonalbeli bajnokság 17. fordulója után a két csapatot mindössze három pont választja el egymástól: a 20 pontos Târgoviște hatodik, míg a 17 pontos Borgóprund hetedik.

Az aktuális szezonban már kétszer is találkoztak az együttesek és osztoztak a győzelmeken: a Beszterce-Naszód megyeiek hazai környezetben 1–0-ra, míg a dâmbovițaiak május 19-én saját közönségük előtt 11–1-re nyertek. Támadásban a havasalföldiek a jobbak, hiszen az I. ligás pontvadászatban 41-szer vették be ellenfeleik kapuját, míg a Heniu játékosai csak 22-szer. Az együttesek védelme egyforma, miután egyaránt 39–39 gólt kaptak, ám emellett a Román Kupában mutatott formájuk is megegyezik, így kiegyensúlyozott mérkőzésre számíthatunk a kora esti összecsapásukon.

A mérkőzésre díjtalan a belépés, s ha tehetik, jöjjenek ki a találkozó helyszínére, hiszen ezek a lányok megérdemlik a biztatást! Sok sikert kívánunk a csapatoknak, és ha foci, győzön a jobb alakulat. (tibodi)