A viadal rajtjánál három Kovászna megyei versenyző is felsorakozott, közülük a BMW M3 kormányánál versenyző Bedő Barna volt a legjobb, hiszen a Divizió 2-es küzdelemsorozat open kategóriájában és az A3 osztályban is második lett Claudiu Orha (Mitsubishi Colt) mögött. A további pilótáink közül a nyílt versenyben Szőcs Lóránt (WV Golf) a harmadik, míg Zölde Adorján (Seat Ibiza Cupra) a negyedik helyen zárt. Utóbbi kettő a Diesel kategóriában is érdekelt volt, Szőcs lett az első, míg Zölde a második.

A regionális bajnokság nyitófutamát Vlad Teodor (BMW E36 320i) nyerte meg.

Eredmény (másodosztá­lyos hegyi gyorsasági bajnok­ság, ötödik futama – Szent Anna-tó): 1. Claudiu Orha (Mitsubishi Colt) 2:32.03 perc, 2. Bedő Barna (BMW M3) 2:35.06 perc, 3. Szőcs Lóránt (WV Golf) 2:36.8 perc, 4. Zölde Adorján (Seat Ibiza Cupra) 2:36.99 perc. (tibodi)