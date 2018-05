Télen betlehemeznek, ősszel és tavasszal portyáznak, télen síkirándulásokat szerveznek – most pedig éppen a tavaszi akadályversenyre, azt követően a nyári táborra készülnek a magyar cserkészek New Brunswickban.

Az M1 aktuális csatorna vasárnapi riportjában beszámoltak a helyi cserkészház udvarán zajló kiscserkész-avatásról. Ilyenkor az apróságoknak közösen kell elmondaniuk az esküt, majd a nagyok kézfogással és cserkészköszöntéssel cserkésztestvérükké fogadják őket. Ezek a gyermekek, bár a Kárpát-medencétől messze születtek, mindannyian szépen beszélnek magyarul.

Elmondták: szeretnek cserkészkedni, mert nagyon sokat játszanak és sokat tanulnak Magyarországról is.

Lendvai Lintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) vezetője szerint a New Brunswick-i cserkészcsapat nagyon aktív életet él, hamarosan például a várostól ötszáz km-re található Sík Sándor cserkészparkban lesz programjuk. A KMCSSZ vezetője hozzátette, hogy manapság az Egyesült Államokban is fontos magyarságmegtartó erő a cserkészet. Hozzátette, van olyan magyar, aki már ötven-hatvan éve él a szülőhazájától távol, és ezért leszármazottaiknak „meg kell hogy legyen a közösségi élmény, hogy megtartsák a magyar önérzetet, a magyar nyelvtudást”. Ebben négy fontos tényező segít az egész világon a magyarságnak: az egyház, a társadalmi szervezetek, a hétvégi magyar iskola és a cserkészet – sorolta a KMCSSZ vezetője. A brunswick-i cserkészeket most is segíti a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíja, a New York-i magyar főkonzulátus pedig kiemelt kapcsolatot ápol a New York és New Jersey államban élő magyarsággal. A New Brunswick-i cserkészházban hetente többször vannak programok. A kiscserkész-foglalkozások után rendszerint a nagyok veszik át a stafétát, akik a hagyományos cserkészkedés mellett néptánctanulással töltik az estéiket.