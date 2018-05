Úrnapja előtt Árkoson

Inkább panasz hangzott el az Árkoson lakókkal való beszélgetésünkön. A megzavarodott-megromlott időjárásra, kisebbségünk számára kedvezőtlen előjelű hazai „politikai időjárásra” vonatkoztak ezek. A csapadék elkerült, Sepsiszék számára tavaszi szárazságot hozott, de a kisebbségben élő magyar közösség közhangulata is lehangolónak mutatkozik: csalódtunk, azt hittük, hogy jobb világot teremt mifelénk az Európai Unió! – mondogatták. Árkosi látogatásunk során azért nem csak szomorúsággal találkoztunk: az iskolában a nyugodt légkörben zajló oktatási tevékenységbe vidámság is belevegyül, a faluban élők terveket szőnek, a polgármesteri hivatal pedig a kormány által teremtett nehéz helyzettel próbál megbirkózni.

Alszegben a vidámság

– Tévedtünk, mert már az időjárás megszokott alakulásában sem lehet bízni – hallgattuk az egykori Geréb utca sarkán az idősebbek panaszait. – A fagyos szentek csak némi lehűlést hoztak, Orbán még azt sem. Sepsiszéket szárazság kínozza, tikkadt a határ, szomjazik a föld, s az lesz még az igazi, ha a közeledő csütörtöki úrnapja is eső nélkül távozik.

Lassan szárad a legelő, a konyhakertet öntözni kell. Szerencséje van annak, aki patakok közelében lakik, vagy bővizű kútja van az udvaron.

Megzavarodott ez az egész világ, olyan dolgokról hallunk-látunk, amelyek hihetetlennek tűnnek. Nem is csoda, ha arrább állnak fiataljaink. Ez az ország már alig-alig lakható, élhető. De hol és merre van jobb élettér?

Mi egy csendes, nyugodt helyet kerestünk. A Gelei József árkosi tudós nevét viselő iskolaépületben rend, csend és tisztaság, s vidám gyerekkacagás fogadott.

Az osztályterem csendjében Hunyadi Olga igazgató, matematika szakos tanár mértanórát tartott a számítógépek sora előtt ülő tanulóknak. A szünetben elmondta, hogy a huszonegy alkalmazottal működő iskola gyereklétszáma nem csökkenő, bár az őszi kilátásokat még nem nagyon lehet tudni. A harmadik osztály önálló, a többiek összevontak. Tenni akaró közösség az árkosi, s mint az ellenőrzés alkalmával is kiderült, családias hangulat uralkodik az intézményben. Tanulócsoportokkal részt vettek a falu tavaszi takarításán, jelen voltak a Zöld Nap Egyesület rendezvényén. Gazdag programja volt az Iskola másként hétnek, előadóként szerepelt Rabocskai László nyugalmazott biológus, a vadakról tartott előadást Nyáguly Mátyás. Hangulatos esemény volt az anyák napja, működik az iskolai tánccsoport, amellyel a Perkői gyermek és ifjúsági találkozóra készülnek.

Az udvaron Imreh Domokos egykori igazgató és a könyvtárat adományozó Kisgyörgy Benjamin emlékkopjája mellé az idén szintén egy régi lelkes pedagógusnak, Tegző Sámuelnek állít emléket a család, a vakációban pedig Báta testvértelepülésre akarnának ellátogatni.

Gyerkőcök lóháton

A sepsiszentgyörgyi Hófehérke Óvoda kisgyerekei és az óvónénik bámulták a Barabás-lovarda hátaslovait, csikóit a májusi napsütésben. Az ovisok pónikon ültek, biztos kezű fiatalok vezették a lovagló csapatot. Barabás Szilárd, a családi vállalkozás működtetője elmondta: 22 hátas- és fogatos paripájuk van (lipicaiak, féllipicaiak, kisbériek, shagya arabok) 5 shetlandi póni és egy szamár – ezek a gyerekek kedveltjei, amelyekkel változatos tevékenységeket szerveznek minden korosztály számára. A cég bérháztartási lehetőséget is biztosít olyan személyek számára, akik ugyan kedvelik a lovat, de egyelőre nincsen istálózási lehetőségük.

– Tanulási-továbbképzési lehetőségeket kínál-e a lovarda?

– Két nyári lovas tábort szervezünk kezdő és haladó gyerekeknek – tájékoztatott Barabás Szilárd –, mindkettőnek a Rétyi Nyír a helyszíne. A kezdőknek szóló tábort június 17–23. között, a haladóknak szervezendőt június 24–30. között tartjuk. A délelőtt és délután folyamán minden olyan tevékenységgel megismerkedhetnek a jelentkezők, ami a lovakkal kapcsolatos: etetés, itatás, abrakolás, a ló takarítása, felszerszámozása, tereplovaglás, ügyességi feladatok. Lesz elméleti oktatás, de gyakorlati lehetőség és szórakoztató játékok is a szabadidőben. Szállítást, étkezést és szállást is biztosítunk a helybeli Nyíres Panzióban. A lovagolni tudás nem feltétel, mi előképzést is nyújtunk szakképzett oktatóinkkal. Részletes tájékoztatást lovardánk honlapján kapnak az érdeklődők (barabaslovarda.ro). Siker esetén megismételnénk a táborokat augusztus elején

Árkoson folyamatosan szervezünk délelőtt-délután lovas táborokat vakációzó gyerekeknek.

Sajnos, egyelőre szállást nem tudunk biztosítani, de van egy saját telkünk, s szándékunkban áll pályázni egy gazdag kínálatú szabadidős központra, ahol lenne fedeles pálya is, hogy téli időben is működhessen a lovas tevékenység.

Árkosi mézeskalács

Felszegben bekopogtattunk a hagyományos mézeskalácssütő Gedő családhoz. Árkosra településük azért is örvendetes, mert tudtunkkal nem volt hagyománya itt a nagybani díszített mézeskalács-készítésnek. A fiatalon elhalt mester, a házigazda tudományát felesége, Gedő Katalin és lányuk, Gedő Szende folytatja.

– Eleinte mi csak sátoros ünnepek alkalmával készítettünk mézeskalácsot, húsz esztendeje engedéllyel rendelkező családi vállalkozás lettünk – tájékoztatott Gedő Katalin. – Szende lányom különleges kézügyességgel rendelkezik, szépen készíti a színes díszítést. Igyekszünk minden rendezvényen jelen lenni. Nemrég jöttünk haza Marosvásárhelyről, ott voltunk a Szent György Napokon, szoktunk menni Csíksomlyóra is, tegnap a szentgyörgyi múzeumkertben árultunk és készülünk a gyermeknapra is.

– Milyen díszített figurákat készít? – kérdeztük Gedő Szendét.

– Először is szívet, ez a névadója a mézeskalácsnak, de sok formát sütünk. Van paripa, kunyhó, autó, pillangó, katicabogár, bagoly.

Nagyon fontosnak tartom kiemelni a csomagolt, díszes esküvői mézeskalács-ajándékunkat, amely egyre jobban ismert, igényelt és felkapott.

Az ezermesternél

Igazi ezermesternél néztünk szét falujárásunkon. Kiss Ernő helybeli nyugdíjasként megrögzött sportbarát, nemcsak vérbeli Fradi-szurkoló és a csapat sporttörténetének kiváló ismerője, hanem állítja, hogy Ferencváros a második otthona, s mint gyakorlott műszaki tehetség, a csapat történetét egy tartós farostlemezekből készített csilláron tömörítette Árkos jeles tehetségeinek (az ezermester Dahlström Kálmánnak, a hegedűkészítő Duka Jánosnak) követője. Sok évvel ezelőtt került ki keze alól a Fradi első fatribünös stadionjának makettje, ezt követte a 30 000 férőhelyes Albert Flórián Stadioné és tavaly augusztusban adta át személyesen Ferencvárosban a Groupama Aréna kicsinyített, de makettként méretesebb mását.

– Nekem a sportszeretet adott hitet és erőt a mindennapi munkámhoz – nyilatkozta árkosi szülőházánál tett látogatásunk alkalmával.

„A három éve átadott Groupama Arénát rendkívül részletesen ábrázoló makett Kiss Ernő, a székelyföldi Árkoson dolgozó művész munkája, amely a két korábbi Fradi-stadion kicsinyített másával együtt tekinthető meg a Fradi Múzeumban, utóbbi az aréna nagy konferenciatermében” – közölték a sportkiadványok, az eseményt pedig szenzációként kezelte a ferencvárosi sportklub és a magyar sportmédia.

– Terv és elképzelés nélkül nem lehet élni egy alkotó nyugdíjasnak, mi lesz a következő?

– Hazaköltöztem, s már meg is kezdtem az árkosi unitárius bástyás műemlék templomvár és harangtorony hű makettjének alapjait. Nemcsak a bástyás vár lesz kivilágítva, hanem a templombelső is követhető lesz, ha fedélzetét felemeljük. Meglepetéssel is készülök: ha minden sikerül, szeretném megszólaltatni a harangokat és a templom műkincs értékű orgonáját is. Köszönöm a Bíró Attila lelkész, a kebli tanács, és a Ferenczi Sámuel műemlékvédő építőmérnök nyújtotta segítséget.

Törekvő település

Nem lenne teljes falujárásunk, ha nem szólalhatna meg a községi tanács és a hivatal szószólója, Máthé Árpád polgármester. Szavaiból visszaköszöntek Orbán Balázs árkosi látogatása alkalmával tapasztalt saját benyomásai, hogy a városközeli település eredményekre törekvő.

Pontot tett a községvezetés a település víz- és szennyvízcsatorna-rendszere kiépítésére – összegezett Máthé Árpád. Rácsatlakoztak a város két nagy ellátó-rendszerére, és szerencsés módon ezek üzemeltetését is a szakosodott intézvények működtetik. Ennek a programnak a részeként sikerült – félig kormánypénzből, félig önerőből – kibővíteni a rendszert a mellékutcákban is, s így folytathatták az utak-utcák aszfaltozását.

Sajnos, a kormány gyermeteg adó- és pénzpolitikája közbeszólt, s így a Szövetkezeti, a Vár és Malom utca aszfalt nélkül maradt.

Az idei községi költségvetést oly szűk keretűre szabták, hogy pillanatnyilag nincsen pénzügyi fedezet a községvezetés utolsó három hónapjára. De az ürömben öröm is akad, mert nyertes lett a hivatal pályázata az országos vidékfejlesztési programban az elmaradt utcák 7,2 kilométeres szakaszának aszfaltozására, s újraépítik a Gejepatakán, valamint a Falupatakán áthajló két hidat. Kimarad, de csak részlegesen a Sötét utca korszerűsítése a költséges támfalak építése okán. Ottjártunkkor az Electrica cég pénzalapjaiból végezték a villanyhálózat és a transzformátorok felújítását. Idei terveik között szerepel a tekepálya korszerűsítése, a működő sportbázis műborítású pályájának befejezése, hiszen Árkosnak jelenleg sikeres futballcsapata van. Lehetőséget keresnek a Sepsiszentgyörgy és Árkos–Sepsikőröspatak közötti megyei útszakasz megépítésére, a falu közötti belső teherforgalom csökkentése érdekében. Augusztus végére, szeptember elejére rögzítenék az árkosi napokat, amelynek vadas ételkülönlegességekkel versenyjelleget is szeretnének adni közösen a Vadon Egyesülettel, amelynek Árkos is a tagja.