Árulók, patkányok és a jéghegy

E szópárbaj oka az, hogy a napokban öt szociáldemokrata parlamenti képviselő igazolt át a korrupciós perében nemrég felmentett Ponta pártjába, így a kormánykoalíció elveszítette többségét a képviselőházban. Jóformán ismeretlen politikusok húzódtak Ponta mellé: Nicolae Băniciou volt egészségügyi miniszter, Mircea Dobre, Cătălin Nechifor, Gabriela Podaşcă és Emilia Meiroşu. Mindannyian a pártvezért bírálták, mire Dragnea jelentéktelenítve e „vérveszteséget”, úgy fogalmazott, a szociáldemokrata párt két volt miniszterelnökének „patkány-viselkedése” nem ingatja meg a kormánytöbbséget, „a patkányok is rágcsálnak egy kicsit, de attól még nem dől össze a ház”. Miközben hírmagyarázók találgatják, ki lehet a második érintett, reagált a biztos célszemélynek számító Ponta: szerinte a szociáldemokrata párt egy „Titanic”, amely a fedélzetén utazóknak fényűző körülményeket biztosítva rohan vesztébe, a Pro Románia pedig egy kis mentőcsónak, amely helyet biztosít azoknak, akik meg akarják menteni a szociáldemokráciát.

Színes szóvirágok. Mindez közbeszédként, politikai diskurzusként azonban siralmas, innen már csak egy lépés, hogy nézeteltéréseiket ököllel rendezzék a parlament plénumában. Dragnea hűséges pártkatonái máris árulót kiáltanak, illetve a párhuzamos állam aknamunkáját vélik felfedezni, pedig tudják, honi demokráciánkban megszokottak a pártszínüket kaméleonként, pillanatnyi érdekek szerint váltogató honatyák. Előbbiek az Ungureanu-kormány bukásában is szerepet vállaltak, s a mostaniak ismét készülnek az új, a Dragnea-tábor bukását valószínűsítő forgatókönyvek kidolgozására.

Ám korai örvendezni, bármiféle változásban reménykedni, hiszen az eddigi levitézlett kormányfők esetében is kiderült, Dragnea támogatottsága megingathatatlan, s maguk az áldozatok, Grindeanu és Tudose névtelenségből érkeztek, és a süllyesztőben kötöttek ki. Most azonban szorultabbnak tűnik a helyzet, nem is érzik magukat biztonságban a szociáldemokrata vezetők, mert sebtében a jelenlegi, szintén névtelen kormányfőt támogató szimpátiatüntetést emlegetnek, de a kormány bukása továbbra is illúzió. A parlamenti székek csereberélése nem eredményez politikai víziót, az továbbra is hiányzik, ráadásul miniszterelnöksége alatt maga Ponta is bebizonyította, ő sem jobb a Deákné vásznánál. És eközben a hajó, szinte függetlenül attól, hogy ki kormányozza, a jéghegy felé halad.