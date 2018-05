A képviselőház 329 választott honatyából áll, ahhoz pedig, hogy a jogszabályokat elfogadják, a szavazatok felére plusz egy voksra: szám szerint 165-re van szükség. A mindeddig kényelmes többséget magának tudó szociálliberális koalíció az adott helyzetben – egyetlen szavazat hiányában – alulmarad, tagjainak száma ugyanis 164 főre csökkent – számolt be a Digi24 hírtelevízió. Legutóbb Nicolae Bănicioiu volt egészségügyi miniszter jelentette be, hogy kilép az SZDP-ből, hogy a Pro Romániához csatlakozzon, követve Mircea Dobre korábbi idegenforgalmi tárcavezető példáját. Hasonlóan cselekedett Cătălin Nechifor, Gabriela Podaşcă és Emilia Meiroşu, illetve a Népi Mozgalom Pártjának egyik képviselője, akik mind­annyian Ponta oldalára álltak. Belépett az alakulatba korábban Augustin Jianu is, aki a Grindeanu-kormány idején lett távközlési miniszter. Hétfőn egyébként a volt pénzügyminiszter, Ioana Petrescu is jelezte Facebook-bejegyzésében, beiratkozott a Pro Románia alakulatba.

Victor Ponta korábban bejelentette, új pártjának már tíz képviselője van, ezért kérvényezni fogja a házbizottságnál, hogy a Pro Románia önálló frakciót alakíthasson.

Mivel erre csak a választásokon indult pártoknak biztosítanak lehetőséget, Ponta jelezte azt is, elutasítás esetén az alkotmánybírósághoz fordul. A volt miniszterelnök pártja politikai programját hétfőn ismertette egy rendezvényen.

Az új felállásban a sarkalatos törvények, valamint a házszabályra vonatkozó szavazásoknál lehetnek gondok, ugyanis ezek elfogadásához minősített többségre van szükség, azaz a tisztségben lévő honatyák legalább fele plusz egy támogatása szükséges. A jelenlévők többségének szavazata az egyszerű törvényeknél szükséges, tehát ahhoz, hogy magáénak tudhassa a megfelelő számú voksot, a szociálliberális kormánykoalíciónak ezentúl az RMDSZ, illetve a nemzeti kisebbségek képviselőinek támogatását is kell kérnie – jegyzi meg a Digi24.

Mihai Chirica, Jászvásár SZDP-s polgármestere – aki Bănicioiu távozása kapcsán nyilatkozott – úgy véli, előre látható volt a pártból történő elvándorlás, mint fogalmazott, sok az elégedetlenség Liviu Dragneával szemben. Kifejtette, néhány hónapja, a Tudose-kabinet kudarcát követően több volt SZDP-s kolléga is hangot adott felháborodásának, kilátásba helyezve, hogy elhagyja a pártot, miután Victor Ponta „megoldja igazságügyi problémáit” – idézte Chirica-t az Adevărul.

A távozókat egyébként több SZDP-s elöljáró is árulással vádolta, Liviu Dragnea SZDP-elnök a „vérveszteséget” minimalizálva azt mondta, az SZDP két volt miniszterelnökének „patkány-viselkedése” valójában nem ingatja meg a kormánytöbbséget.

A változások kapcsán az ellenzéki vezető, Ludovic Orban jelezte, szóba áll minden honatyával annak érdekében, hogy megnyerjék őket, és bizalmatlansági indítvánnyal menesszék a Dragnea-kabintetet. Az indítvány sikeréhez 233 támogató szavazat szükséges, az ellenzéknek azonban több mint hatvan voksa hiányzik ehhez. A szociálliberális kormánykoalíciónak 245 mandátuma van, a liberális párt, a Népi Mozgalom Pártja és a Mentsétek meg Romániát Szövetség összesen 162 mandátummal, míg a kisebbségek 17, az RMDSZ pedig 30 szavazattal rendelkezik.

Név nélküli források hétfőn az Adevărulnak azt nyilatkozták, az SZDP június 9-én egy, a Viorica Dăncilă kormányfő támogatását célzó megmozdulást szervez. A rendezvény hátterében húzódó ok, hogy egyre több honatya lép ki az SZDP-ből Victor Ponta új pártjához csatlakozva.