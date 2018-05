Előítéletek övezik az önrendelkezést

Kelemen Hunor az RMDSZ megbízásából a múlt év végén, ez év elején készített közvélemény-kutatásra hivatkozva kijelentette: 1990 óta javarészt sikerült lebontani azokat az ellenérzéseket, amelyek a román társadalomban az önálló magyar iskolákkal vagy a kétnyelvű feliratozással szemben megnyilvánultak, az autonómiatörekvések megítélésében azonban semmiféle változás nem történt.

Az autonómia fogalma ma is erős, érzelmi töltetű elutasítást vált ki a román társadalomban.

A Kulcsár-Terza József képviselő által beterjesztett székelyföldi autonómiatervezet parlamenti vitája Kelemen Hunor szerint annyi újdonságot hozott, hogy a román politikusok egy része megpróbálta visszafogottan kezelni a kezdeményezést. Hozzátette: a képviselők változatlanul nem akarnak őszinte párbeszédet folytatni erről a kérdésről. Azt is megjegyezte, hogy a kulturális autonómia tervezete is évek óta ott van a parlamentben, de épp az RMDSZ késlelteti a szavazásra bocsátását, mert el szeretné kerülni, hogy ebben a kérdésben is elutasítás szülessen.

„Gyakorlatilag azt látjuk, hogy 28 év alatt akármivel próbálkoztunk, egyszerűen nem sikerült áttörni az előítéletek falát. (...) Az autonómiához továbbra is úgy viszonyul a román társadalom nagyon nagy többsége, mint ami Romániát veszélyezteti, Románia területi integritását veszélybe sodorja. Ha nem tudunk ezen áttörni, akkor minden héten benyújthatunk egy autonómiatervezetet, és le fogják szavazni. A kérdés az, hogy lehet ezen áttörni. Nincsen jó receptünk. (...) Nagyon sokféleképpen próbálkozunk, de nem találtuk meg, sajnos, a megoldást, és nem biztos, hogy ez kizárólag a mi hibánk” – fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke hozzátette: az RMDSZ parlamenti frakciói támogatták a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott és beterjesztett autonómiatervezetet, noha a szövetségnek saját kidolgozott, de be nem terjesztett tervezete is van, amely különbözik az SZNT tervezetétől.

Ezzel azt akarták üzenni a román társadalomnak és a román politikai osztálynak, hogy támogatják az autonómia elvét, még ha sok árnyalati kérdésben különbözik is a véleményük az SZNT-étől.

A parlamentben nemrég tárgyalt, a terrorizmus fogalmának meghatározását módosító törvénytervezet kapcsán Kelemen Hunor nagy gondnak tartotta, hogy Románia száz éve kockázati tényezőként tekint a magyarságra, és a vele szembeni bizalmatlanságát nem tudta levetkőzni. Úgy vélte: a módosított törvény félreértelmezhető és félreértésekre adhat okot, vissza lehet élni vele, de az RMDSZ-en kívül senki nem látott ebben problémát.