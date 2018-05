Fiatalokkal pótolnák a munkaerőhiányt

Tanfolyamok, képzések révén kívánják bevonni a munkaerőpiacra a 26 évnél fiatalabb állástalanokat országszerte, Háromszéken azonban nehezen halad az azonosításuk. Nyilvántartásba vételük azért is fontos, mert számos olyan program indul a közlejövőben, mely révén ez a célcsoport sajátíthat el többféle szakmát.

Elsősorban azokat kívánják felzárkóztatni, akik nem vesznek részt oktatásban, semmiféle képzésben, de a munkaerő-foglalkoztatási hivatalok nyilvántartásaiba sem kerültek be – ők az úgynevezett NEET-kategóriába sorolt fiatalok. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél jelenleg 477 ilyen állástalanról tudnak, ám Kelemen Tibor intézményvezető úgy véli, számuk ennél jóval magasabb.

Együttműködve önkormányzatokkal, intézményekkel, lakhelyükön próbálják felkeresni az érintetteket, hogy előbb nyilvántartásba vegyék őket, képességeik felmérése után meghatározzák, ki milyen mértékben foglalkoztatható, valamely szakmai képzést biztosító programba csak ezt követően tudnak bekapcsolódni. A cél az, hogy végül munkát vállaljanak.

Egyelőre három tanfolyamot indít egy bukaresti egyetem, melyre háromszéki érdeklődők is jelentkezhetnek, pékeket, kereskedelmi és növénytermesztési dolgozókat képeznének.

Kelemen Tibor szerint gond, hogy a nyilvántartott fiatalok jelentős része hiányos ismeretei miatt a nagyon nehezen foglalkoztathatók közé tartozik, mások tájékozatlanok, s előfordul, hogy aki esetleg dolgozna, de vidéken él, a lakhelye és a munkahely közti távolság megtétele jelent akadályt.

Az egyre komolyabb munkaerő-hiányt más módszerekkel is próbálja orvosolni az országos munkaerő-ügynökség. Kelemen Tibor szerint a külföldön élő és dolgozó fiatalokat is célba vették, a spanyol és olasz városokban letelepedett román közösségek körében és Magyarországon is népszerűsítik a hazai munkavégzési, vállalkozásalapítási lehetőségeket.