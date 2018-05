Lövedékeket robbantottak

Idén egy kézigránátot, két gránátvető-lövedéket és egy aknavető-lövedéket gyűjtöttek be. A csütörtöki akció egyben a megyei tűzszerészeknek az országos katasztrófavédelmi felügyelőség általi idei továbbképzésének gyakorlati vizsgáját is jelentette. A megyei felügyelőség felhívja a figyelmet, amennyiben valaki lövedékre, gránátra, aknára, robbanóanyagra bukkan, azonnal jelentse a 112-es ingyenes sürgősségi hívószámon, semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne szedje szét, vagy ne próbálja bárhová is szállítani. (sz.)