Szabadúszó dramaturg, aki több színházban is dolgozott már és dolgozik most is, emellett verseket ír, és még nagyon sok mindennel foglalkozik – mutatta be röviden Kali Ágnest, az Ópia című verseskötet szerzőjét Horváth Benji hétfő délután a sepsiszentgyörgyi Szimplában tartott, közvetlen hangulatú könyvbemutatón, melyen a szerző több versét is felolvasta a jelenlévőknek.