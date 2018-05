6. Gyerkőcnapok Kézdivásárhelyen. Május 30.–június 1. között a Vigadó Művelődési Házban megtartják a 6. Gyerkőcnapokat. A mai program: 11 órától a nagyteremben az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház előadása – Csukás István: A téli tücsök meséi (jegyár: 6 lej); csütörtökön a nagyteremben 12 órától Gyerkőc-kórustalálkozó – Molnár Józsiás Általános Iskola (belépés regisztráció alapján), a Galériában 16 órától Berg Judit: Lengemesék – animációsfilm-vetítés (a belépés díjtalan), a díszteremben 17 órától Gyerkőcök, szelektáljunk! – tudatformálás gyerekeknek (a belépés díjtalan), a nagyteremben 18 órától a Kelekótya együttes koncertje, 19 órától az Alma együttes koncertje (jegyár: 30 lej).

Kovászna. Pénteken a polgármesteri hivatal, a Városi Művelődési Ház, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum, az Avram Iancu Gimnázium, a Sport for all Covasna Sportegyesület, valamint az óvodák közös szervezésében tartják a gyermeknapot. A 10–14 óráig tartandó rendezvény helyszínéül a Dózsa György park, a Dózsa György utca egy része – amelyet a gyermeknapra való tekintettel lezárnak –, valamint a Városi Művelődési Ház szolgál. Lesznek sportfoglalkozások, többek között görkorcsolya-, gördeszka-, bicikli- és más ügyességi versenyek. Gyerekfoglalkozásokat, kézműves-tevékenységeket biztosítanak, de lesznek más gyerekjátékok is. Ezek mellett rajzkiállításra kerül sor, ezt versenykiírás előzi meg két korosztályban (ovis és 0–8 osztályos kategóriában hirdették meg), a beérkező munkákat pedig aznap közszemlére helyezik a művelődési ház kiállítótermében.

Zabola. A Négyháznál június 2-án, szombaton 10 órakor kezdődik a Sacramento Lovas Klub által szervezett lovas gyermeknap. Tárt kapukkal várják azokat a gyerekeket, akik nemcsak szeretik a lovakat, de szívesen a hátukra is pattannak: ügyességi, gyermeknapi díjugrató és western gyorsasági versenyen mérhetik össze tudásukat, de ismerkedhetnek is egymással, erősítve a helyi lovas közösséget. A rendezvényt további érdekes programok színesítik, amelyekre szívesen várnak minden családot, akik egy közös játékos és szórakoztató napot töltenének el együtt. Kezdők és kisgyerekek szintén barátkozhatnak a lovakkal, hátukon segítők által lovas ügyességi feladatokat hajthatnak végre. A Székely Kutya Klub előadása által kutyákkal ismerkedhetnek, a rajzkuckóban közös alkotások születnek, lesz arcfestés és szabadtéri játékok, valamint nem utolsósorban főzőverseny, amelyre várják a csapatok jelentkezését. A versenyekre jelentkezni lehet a 0740 183 089-es telefonszámon vagy a Sacramento Lovas Klub Facebook-oldalán.

Színház

Tamási Áron Színház. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma és csütörtökön 11 órától a kamarateremben az Igor Bauersima: norway.today című előadást játssza Kövesdy István rendezésében.

M Stúdió. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház és a Frenák Pál Társulat koprodukciójában készült To_R című előadást az évadban utoljára ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban lehet megtekinteni. Rendező-koreográfus: Frenák Pál.

Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön Az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítótermében csütörtökön 18 órától a Retúr – Erdélyi művészek Kecskeméten című kiállítás megnyitóján köszöntőt mond Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy és Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere. A kiállítást megnyitja ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője. Közreműködik Miklós Katalin és Miklós Jácinta hegedűn, valamint Sebestyén Lajos brácsán.

Zene

Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárnapok. A minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes esemény programja az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám): ma 19 órától fiatal tehetségek: Kakasi Zsuzsanna, Tritonus Guitar Trió: Molnár Levente, Szurgyi Gergely, Varga Bálint (Hu); csütörtökön 19 órától Fellegi Dávid (Hu), Girán Péter (Hu), Pusztai Antal (AUT). Fellegi Dávid az Eötvös Zenei Alapítvány által biztosított Sakurai-Kohno mesterhangszeren játszik.

Az Alma együttes Sepsiszentgyörgyön pénteken 12 órától az unitárius templomban koncertezik (egységes jegyár: 20 lej, megvásárolható a városi rendezvényszervező irodában).

Selfish Murphy. A sepsiszentgyörgyi, ír zenét játszó zenekar már hat éve járja Európát, eddig 16 országban léptek fel. Pénteken Sepsiszentgyörgyön a Bistro-kertben 21 órától, szombaton Kézdivásárhelyen a Jazz Caféban 21 órától koncerteznek.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.30-tól Maja, a méhecske – A mézcsata magyar szinkronnal; 17 órától Kutyaparádé román szinkronnal; 18 órától Deadpool 2. román felirattal; 18.45-től Egy lélegzetnyire magyar szinkronnal; 20.15-től Egy Star Wars-történet román felirattal; 20.30-tól Valami Amerika 3. román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Röviden

Ivóvíz. A Közüzemek Rt. csütörtökön 9–12 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Vojkán utcában az Erege utca és a városi köztemető közötti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

Jogi szolgálat. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

Humorpince. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

Mozgásművészet. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

Hobby Cserebere Klub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobby Cserebere Klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

Asztaliteniszklub. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

Gombaellenőrzés. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében a sepsiszentgyörgyi központi piacon újra beindult a gombaellenőrzés és tanácsadás. Szombat és hétfő kivételével naponta 9–11 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő várja azokat, akik a gyűjtött gombát ellenőriztetni szeretnék. A szolgáltatás ingyenes.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. a héten Sepsiszentgyörgyön és vidéken a családi házak lakóövezetéből a szelektív hulladékot szállítja el (telefon: 0267 310 123). A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot 12–20 óráig ma Köpecen, csütörtökön Felsőrákoson gyűjti.

Strand. Június 1-jén nyílik a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett sepsiszentgyörgyi strand. Hétfőtől vasárnapig naponta 10–20 óráig várják a fürdőzni vágyókat.

Ingyenes ügyintézés. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 17–18.30-ig Kommandón a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében és egyéb hivatalos akták ügyintézésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Nyujtód, Bereck; a 12-es országúton Szotyor, Kilyén, Oltszem és Mikóújfalu közelében mérik a járművek sebességét.