Kedden délután ismét focilázban égett Sepsiszentgyörgy, ám most nem a Sepsi OSK volt a főszereplő, hanem női labdarúgó élvonal két csapata, hiszen az MSC Stadion adott otthont a Târgoviștéi ISK és a Borgóprundi Heniu közötti Román Kupa döntőnek. Akárcsak a piros-fehérek labdakergetése, a lányok párharca is nagy érdeklődésnek örvendett, hiszen közel ezren nézték meg a kupasorozat fináléját. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy volt mit látnia a szentgyörgyi közönségnek, hiszen a pályára lépő lányok, nők anyai-apait beleadtak a mérkőzésbe, helyenként látványos megoldásokkal élvezhető meccset hoztak össze, amihez csak gratulálni tudunk.

A találkozó első percei csendes mezőnyjátékkal teltek el, ami alatt egyik kapu sem forgott veszélyben. Az 5. percben jegyezhettük fel az első ziccer: a târgoviștéi Mihaela Neacșu balról ívelte be labdát, amit Maria Șoimu próbált kapura fejelni, ám a borgóprundi hálóőr megzavarta, és a játékszer messze elkerülte a kaput. A válaszra egészen a 28. percig kellett várni, amikor is Papp Szidónia lőtt a 16-os széléről, de az ISK kapusa vetődve védett. A folytatásban is a Beszterce megyeiek kezdeményeztek többet, ám Simona Caldare távoli lövésénél és Andrea Corduneanu fejesénél is helyén volt a dâmbovițai kapus, Ruxandra Neagu. Az első félidő ráadásában Caldare mintegy 23 méterről végezhetett el egy szabadrúgást, iszonyatos erejű bombája kevéssel ment fölé.

Az öltözőből egy határozottabb târgoviștéi csapat jött ki, s a 49. percben Georgiana Vasile kísérlete jelezte, hogy tényleg akarják maguknak ezt a kupasikert. Kevéssel később Șoimu kapott egy remek labdát a 16-os szélén, lefordult védőjéről, majd pár lépés után a kivetődő Ana Zatusevsaia fölött lőtt a hálóba (1–0). Az 58. percben már kettővel vezetett az ISK, miután a borgóprundi kapu előtt kialakult kavarodás után Mihaela Merlan közelről betalált (2–0). A 63. percben csapattársa jó ütemben ugratta ki Șoimut, ám a târgoviștéi labdarúgó a szöget jól záró Zatusevsaiába bombázta a labdát. A 70. percben az Târgoviștéi ISK szabadrúgáshoz jutott a Heniu alapvonalának közelében, a balról becenterezett labda pedig elszállt a borgóprundi védők felett, és Lenuța Ștef a kapu elől, senkitől sem zavarva fejelt a hálóba (3–0). Háromgólos hátrányban Călin Svoboda tanítványai is magukra találtak, ám támadásaik rendre elakadtak a jól záró târgoviștéi védőfalban, s ha mégis átjutott egy labda, azt bravúrosan védte Neagu. Az elfáradt csapatok a véghajrában az utolsó erőtartalékait felhasználva passzolgattak, s egyik alakulat játékosai sem jutottak ziccerig, így a Târgoviște 3–0-s diadalával ért véget a döntő.

A Dâmbovița megyeieknek már másodszor játszottak Román Kupa döntőt, kilenc évvel ezelőtt 4–0-ra kaptak ki a Temesvári Ripensiától. A Borgóprundi Heniu számára a sepsiszentgyörgyi volt az első kupafinálé, s a vereség ellenére sem lehetnek szomorúak, hiszen mostani teljesítményük az eddigi legjobb eredményük.

Fotó: frf.ro

Női labdarúgó Román Kupa, döntő: Târgoviștéi ISK–Borgóprundi Heniu 3–0 (0–0). Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion. Mintegy 1000 néző. Vezette: Lucian Rusandu. Târgoviște: Neagu–Ionescu (Ionescu, 23.), Neacşu, Oprica, Burcea, Sfiea, Vasile, Merlan, Bărbos (Oprescu, 64.), Moraru, Șoimu. Edző: Mihai Tătăranu. Borgóprund: Zatusevcaia–Lovenberger, Mera (Popa, 71.), Ștef, Nadejda, Balázs, Sziga (Văman, 53.), Roghean, Corduneanu, Papp, Caldare. Edző: Calin Svoboda. Gólszerzők: Soimu (56.), Merlan (58.), Sfiea (70.). Sárga lap: Moraru (67.), illetve Mera (70.).