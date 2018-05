Az ünnepélyes díjátadáson a rendező elmondta, úgy érzi, mintha hazatérne Romániába, hiszen a bukaresti Alexandru Sahia Filmstúdióban kezdte dokumentumfilmes pályafutását. Mint elmagyarázta, moszkvai tanulmányai idején ismerkedett meg egy romániai magyar fiúval, akiért Bukarestbe költözött. A fia is a román fővárosban született, ezért most is szívesen jött vissza, hogy bemutassa a legutóbbi filmjét – idézte az Agerpres hírügynökség.

Tudor Giurgiu, a TIFF elnöke a filmművészet élő legendájaként mutatta be Mészáros Mártát. Felidézte: még diákkorában látta első filmjeit a Bukaresti Film- és Színművészeti Akadémián, ahol sokat tanult a magyar filmművészeti iskoláról. (MTI)