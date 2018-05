Ezrek az erdélyi kastélyokban

A zabolai Mikes-kastély május 26-án és 27-én várta az érdeklődőket, s a két nap alatt több mint ezer vendég fordult meg a birtokon. Roy-Chowdhury Alexander szerint a család számára nagyon fontos, hogy az udvarház és környéke a helyi kulturális és gazdasági élet szívét képezze, mint egykor, a birtok fénykorában.

A szombat a családoké volt, „előrehozott gyereknappal” kedveskedtek a zabolai vendéglátók, a vasárnap pedig a komolyzene kedvelői­nek kedvezett.

A meghirdetett tematikához csatlakozva a többség piknikkosárral érkezett, és élt a lehetőséggel, hogy a kastélypark gyepes területein telepedjen le falatozni. A vasárnapi koncerten Rosanne Philippens holland hegedűművész klasszi­kus művek mellett népzenei feldolgozásokat és improvizációkat adott elő.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a miklósvári Kálnoky-kastély szintén szombaton és vasárnap várta a látogatókat, két nap alatt több mint 700-an fordultak meg a birtokon.

A marosvécsi Kemény-kastély kertjében is nagyszerű piknikhangulat alakult ki, pokrócokkal, kosarakkal. A szentbenedeki Kornis-kastély május 24-ére időzítette a piknikezést, s a szamosújvári, dési és válaszúti szervezők és diákok tánccal, ládamászással, labdákkal, óriás kifestőkkel, focival töltötték meg az „unikornisos kastély” kertjét. A szervezők 500-ra becsülik a látogatók számát. Gyaluban mesékkel és mondókákkal, kifestőkkel és kézműves termékekkel, szappanbuborékokkal és jókedvvel telt meg a kert, 150–200 személy gyűlt össze közös piknikre május 26-án. A maroshévízi Urmánczy-kastélyban vasárnap az 1920-as, 30-as évek zenéje lengte be a teret, s az 500-nál is több látogató belakta a teljes kastélyt és kertjét, a vezetett séták mellett szabadon csatangoltak a kastélyban – ismertette a program eredményeit a Kastély Erdélyben programot a PONT Csoport.