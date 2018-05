Óriásmozaik a főtéren

Rendhagyó tevékenységgel készül a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub a közelgő gyermeknapra, amelynek előzeteseként csütörtök délelőtt mintegy ezer óvodást várnak Sepsiszentgyörgy főterére. Májusban egyébként a nemzetközi és a kerületi klub is a fiatalokra összpontosít, ennek jegyében szólították meg ezúttal éppen a legkisebbeket – vázolta a tegnapi tájékoztatón András-Nagy Róbert.

Olyan maradandó mérföldkövet kívánnak teremteni a csütörtöki programmal, amely akár országszinten is kiemelkedő esemény lehet, hiszen több mint ezer gyermeket hívtak meg a városközpontba, hogy egy ezer négyzetméternél is nagyobb felületen krétarajzokat készítsenek – mutatott rá az ötletgazda.

Az alkotók sepsiszentgyörgyi óvodások, őket látja vendégül a Rotary Klub, hogy mindannyian saját elképzelésük szerint rajzoljanak egy adott keretben, s végül ezekből áll majd össze egy összefüggő, színes óriásmozaik.

András-Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere úgy értékelte, a méretes alkotás üzenetjellegű, célja, hogy felhívja a figyelmet a jövő nemzedékét jelentő gyermekekre, a nevelésre és a közösségre, illetve annak kulturális hagyományaira. A rendezvényhez partnerként csatlakozott Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a megyei tanfelügyelőség mellett a Salvatore Egyesület, támogatója – az Amigo, a D-Toys és a MultiNr mellett – az Orka cukrászda, amely minden óvodást egy finom süteménnyel ajándékoz meg.

A 25 tagú sepsiszentgyörgyi Rotary Klub sokrétű tevékenysége révén eddig is felvállalta a fiatalok támogatását, emellett az egyházak közvetítésével a rászorulókon is segítettek – ismertette Mild Zoltán Rotary-elnök. Kiemelkedő programjuk a Tapintható város, amely révén Sepsiszentgyörgy központi részének makettjét készítik el, így a látássérültek is megismerhetik azt.