Méhraj a tömbházban

Csősz Gyula panaszolta, hogy a negyedik emeleten, a B lépcsőház külsején, erkélyüktől mintegy két, két és fél méternyire egy épületbeugrásban telepedett meg egy raj vasárnap. Amikor meleg van, a méhek állandóan röpködnek a környéken. A panaszos mondja, nem mernek kimenni az erkélyre, hiszen felesége allergiás a méhszúrásra. Nem tudják, mi lehet a megoldás.

Az esetet jelentették a 112-es sürgősségi hívószámon, a katasztrófavédelmi felügyelőség azt válaszolta, hogy nem tartozik hatáskörükbe.

Méhészekkel is beszéltek, azt válaszolták, olyan magasból – mintegy 15 méter – nem tudják leszedni a rajt. Csősz Gyula elmondta, néhány éve még beköltözött egy méhraj, akkor is riasztotta a katasztrófavédelmet, akkor sem tett semmit, ám akkor időben később, ősszel történt az eset, s a tél beálltával a rovarok megfagytak. Reméli, most nem kell télig várni, s születik valamiféle megoldás, hogy a méhek se pusztuljanak el, de az emberek is biztonságban lehessenek a tömbházban. (sz.)