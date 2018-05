Míg január elsején 5 lej 16 banit fizettünk a benzin literéért, május második felében ugyanazért a termékért 5 lej 72 banit számoltak fel. Ez a közel 12 százalékos növekedés egyes becslések szerint Európa-szinten a legdrasztikusabb. A gázolaj esetében majdnem 11 százalékos növekedést jegyeztek. A globális kereskedelemben a Brent május 17-én 80 dollár 50 centben állította be a kőolaj hordónkénti árát. A világpiacon referenciaárnak tekintett Brent legutóbb 2014 végén állt hasonló szinten. Egy héttel ezelőtt az olajár 2,02 százalékkal állt alacsonyabban a világkereskedelemben, hordónként 77 dollár 20 centes áron. A gépjárművezetői szervezetek most azt remélik, hogy ezzel egy időben a töltőállomásokon is csökken az üzemanyag ára. (Digi24)

ELBOCSÁTÁSOK ÉS ÁLLÁSÖSSZE­VONÁSOK. A legtöbb csíki iskolában már végrehajtották a hónap elején kiadott tanfelügyelőségi utasítást, miszerint állásokat kell megszüntetni, illetve posztokat kell csökkenteni. Azért volt szükség ezekre az intézkedésekre, mert a szaktárcától kapott fejkvóta alapú finanszírozás nem fedezi a Hargita megyei tanintézetek teljes bérköltségét. Görbe Péter, Hargita megye főtanfelügyelője közölte, az intézkedés főként az iskolák kisegítő didaktikai személyzetét érinti – titkárnő, könyvelő, könyvtáros, laboráns stb. –, és bár az állások egy részét munkakörök összevonásával, nyugdíjazásokkal spórolják meg, esetenként elkerülhetetlenek az elbocsátások, normacsökkentések. Ezt május elején közölték a tanintézetekkel, és a határidőig, azaz június végéig minden megyei tanintézetben meg kell tegyék a szükséges lépéseket – húzta alá a főtanfelügyelő. Görbe Péter hozzátette, amint az várható volt, az elmúlt hetekben több mint negyven megyei tanintézettől érkezett panasz az elbocsátásokra, normacsökkentésekre vonatkozóan a tanfelügyelőségre. (Székelyhon)

VILÁGHÁBORÚS TÖLTÉNYEK. Harmincnyolc, vélhetően a második világháborúból származó töltényt találtak tegnap a tűzszerészek a Bákó megyei Asău községben, annál a fakitermelésnél, amelynél egy nappal korábban egy férfi meghalt, két másik pedig súlyosan megsérült, amikor felrobbant a közelükben egy lövedék. A katasztrófavédelem tűzszerészekből álló csapata már a hétfői robbanás után elkezdte átvizsgálni a területet, és újabb lőszereket talált: 38 darab, 7,92 milliméteres töltényre bukkantak – közölte Andrei Grecu szóvivő. A megyei rendőr-főkapitányság illetékesei szerint a hétfői robbanás ügyében bűnvádi eljárás indult gondatlanságból elkövetett emberölés, gondatlanságból elkövetett testi sértés és a robbanóanyagok rendjének be nem tartása miatt, ugyanis az egyik munkás kalapáccsal ütötte meg a lövedéket két társa közelében. (Agerpres)