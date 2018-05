* Június 1-jén a Kónya Ádám Művelődési Ház, valamint Sepsiszentgyörgy önkormányzata szervezésében nyolc helyszínen több tucat tevékenységgel várnak kicsiket és nagyokat. Akik bekapcsolódnak a programokba, színes krétákat gyűjthetnek, amellyel kiszínezik majd a Szabadság teret. A játékok mellett idén is lesz vásár, előadás és koncert, a napot pedig hagyományos táncház zárja (részletes program a holnapi számban). * Pénteken 11 órától a belvárosban, a Szabadság téri virágárusok közelében várja a rendőrség az érdeklődőket. A kicsik a műhelyfoglalkozáson gyakorlati tevékenységeket végezhetnek, a rohamrendőrök bemutatják a szolgálati járműveiket, a kriminalisztikai szakértők pedig mesterségük néhány titkába avatják be az érdeklődőket. Ugyanitt egy miniatűr város utcáin gyakorolhatják a gyerekek a gyalogos közlekedés szabályait. 13 órától Nero és Amo rendőrkutyákkal lehet megismerkedni gyakorlati bemutatón. * A Parnasszus Irodalmi Kör néhány tagja saját meséivel, gyermekverseivel szeretné megajándékozni a gyermekeket. Előadók: Para Olga, Mészáros Mária, Józsa Attila. A mesedélutánt június 2-án, szombaton 18 órától tartják az unitárius egyházközség József Lajos Termében. Ugyanott Virág Krisztina saját készítésű varrott és kötött mesefiguráiból készült kiállítását lehet megtekinteni, meg is lehet vásárolni a mesefigurákat. Lesz mese, vers, édesség.

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban a 6. Gyerkőcnapok mai programja: a nagyteremben 12 órától Gyerkőc-kórustalálkozó – Molnár Józsiás Általános Iskola (belépés regisztráció alapján), a Galériában 16 órától Berg Judit: Lengemesék – animációs filmvetítés (a belépés díjtalan), a díszteremben 17 órától Gyerkőcök, szelektáljunk! – tudatformálás gyerekeknek (a belépés díjtalan), a nagyteremben 18 órától a Kelekótya együttes koncertje, 19 órától az Alma együttes koncertje (jegyárak: 30 lej). Pénteken: a nagyteremben 10 órától az Actus Dramaticus Bábszínház Uka-Puka la capătul curcubeului című, román nyelvű előadása (a belépés ingyenes), a nagyteremben 11 órától Pufi a fergetegben – különleges manómese pantomimjátékkal és sok mókával Bajka-Barabás Réka előadásában (zene: Barabás Tamás, a belépés díjtalan), a díszteremben 12 órától Berg Judit: Lengemesék – animációs filmvetítés (a belépés díjtalan), a díszteremben 17 órától A gazdi zenész – mesés hangszerbemutató Szabó Enikővel és Ádám Rebekával (a belépés díjtalan), a nagyteremben 18 órától Gyerkőcbalett-előadás (oktató: Kocsis Lilla és Kocsis Hunor), Gyerkőc-moderntánc-előadás (oktató: Pap Ágnes), Gyerkőcnéptánc-előadás (oktató: Kocsis Hunor, a belépés díjtalan), a nagyteremben 19 órától a Minisnaps gyermekegyüttes koncertje (oktató: Cserkész Emese, a belépés díjtalan), a Vigadó előtti téren 19.30-tól családi táncház (gyerkőcöknek és felnőtteknek, táncvezetők: Kocsis Hunor és Kocsis Lilla, zenészek: Veress Hunor és barátai) – műsorvezető: György Botond. * A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 10–13 óráig könyvtárbemutató, papírszínház, meseolvasás, drámajátékok, kincsvadászat, kézműves-foglalkozások. 11 órától olvasásmotivációs előadás felnőtteknek.

Kovászna. Pénteken 10 és 14 óra között a Dózsa György parkban, a Dózsa György utca egy részén – amit a gyermeknapra való tekintettel lezárnak –, valamint a városi művelődési házban tartják a közös szervezésű rendezvényeket. Lesznek sportfoglalkozások, többek között görkorcsolya-, gördeszka-, bicikli- és más ügyességi versenyek. Más foglalkozásokon, kézműves-tevékenységeken, gyermekjátékokban is részt vehetnek a gyermekek. A rajzkiállításra beérkezett munkákat a művelődési ház kiállítótermében lehet megtekinteni.

Zabola. A Négyháznál szombaton 10 órakor kezdődik a Sacramento Lovas Klub által szervezett lovas gyermeknap. Az érdeklődő gyermekek ügyességi, gyermeknapi díjugrató- és western gyorsasági versenyen mérhetik össze tudásukat, ismerkedhetnek egymással is, erősítve a helyi lovas közösséget. A Székely Kutya Klub előadása révén kutyákkal ismerkedhetnek, a rajzkuckóban közös alkotások születnek, lesz arcfestés és szabadtéri játékok.

Barót. Pénteken 11 órakor Erdővidék Múzeumában megnyitják a Ceruzával, ecsettel életre keltett Mátyás király-mesék címmel óvodásoknak és kisiskolásoknak meghirdetett rajzpályázatra beérkezett munkák kiállítását, a rajzpályázat nyertesei átvehetik a díjaikat is.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház ma 11 órától a kamarateremben Igor Bauersima: norway.today című előadását játssza Kövesdy István rendezésében.

Színházi előadás

A kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja pénteken 20 órától az uzoni kultúrotthonban Tamási Áron Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét játssza.

Zene

Gitárnapok. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) fellép: Fellegi Dávid, Girán Péter, Pusztai Antal. * Az Alma együttes Sepsiszentgyörgyön pénteken 12 órától az unitárius templomban koncertezik. * Selfish Murphy. A sepsiszentgyörgyi, ír zenét játszó zenekar pénteken 21 órától Sepsiszentgyörgyön a Bistro-kertben, szombaton 21 órától Kézdivásárhelyen a Jazz Caféban koncertezik. * Dzsesszkoncert. A Múzeumkerti koncertek sorozat keretében pénteken 20 órától a Székely Nemzeti Múzeum kertjében a budapesti Gayer Mátyás (zongora) és Hofecker Mátyás (nagybőgő) dzsesszformáció koncertezik. * Díjazottak gálája. A hét végén az Árkosi Kulturális Központ és a Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Fiókja szervezésében tartják az Országos és Nemzetközi Versenyeken Díjazott Fiatal Tehetségek Gálájának 28. kiadását. A három nap alatt különféle hangszerek szólalnak meg a klasszikus zenei koncerteken. Az előadások időpontjai: pénteken és szombaton 17, vasárnap 11 órától a művelődési központ koncerttermében. A belépés ingyenes.

Tánc

Kovásznán a művelődési házban pénteken a Recefice Néptánccsoport szervezésében a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával táncházat tartanak: 17 órától iskolásoknak, 19 órától felnőtteknek. Táncoktató: Ürmösi-In­cze Mária Terézia és Ürmösi-In­cze Hunor. Zenél Iffiú Szabolcs és bandája. A belépés díjtalan.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.15-től Az igazi csoda magyar szinkronnal; 16.45-től Kutyaparádé román szinkronnal; 18.30-tól Deadpool 2 román felirattal; 18.45-től Jusqu’à la garde román felirattal; 20.30-tól Valami Amerika 3. román felirattal; 20.45-től Egy Star Wars-történet román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102.

Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítótermében ma 18 órától a Retúr – Erdélyi művészek Kecskeméten című kiállítás megnyitóján köszöntőt mond Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy és Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere. A kiállítást megnyitja ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője. Közreműködik Miklós Katalin és Miklós Jácinta hegedűn, valamint Sebestyén Lajos brácsán.

Ballagás

Kézdivásárhelyen a Bod Péter Tanítóképző Líceumban pénteken 11 órától, Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban szombaton 9 órától tartják a végzős diákok ballagási ünnepségét.

Röviden

Magashegyi túra. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya magashegyi túrát szervez június 2-án, szombaton a Királykőre. Útvonal: Plaiul Foii–Reménység-menedékhely–Cioranga-öv–Hegyes-csúcs–Padina Popii-csúcs–Diána-menedékhely–Zernyest. Indulás az 5.02 órai vonattal a sepsiszentgyörgyi vasútállomásról. Felszerelés: bakancs, szélkabát, élelem és innivaló egy napra. Érdeklődni lehet a 0755 641 732-es telefonon Fekete Mihálynál. A túra megszervezése érdekében (Zernyest–Plaiul Foii taxi) kérik jelentkezni pénteken délutánig. Nagyon rossz idő esetén a túra elmarad.

Zárva a könyvtár. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár június 1-jén, pénteken, a hivatalos munkaszüneti napon zárva tart. Szombaton a szokott program szerint várják az olvasókat.

Strand. Június 1-jén nyílik meg a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett sepsiszentgyörgyi strand. Hétfőtől vasárnapig naponta 10–20 óráig várják a fürdőzni vágyókat.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. a héten Sepsiszentgyörgyön és vidéken a családi házak lakóövezetéből a szelektív hulladékot szállítja el (telefon: 0267 310 123). A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot 12–20 óráig ma Felsőrákoson gyűjti be.

Ivóvíz. A Közüzemek Rt. ma 9–12 óra között javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Vojkán utcában az Erege utca és a városi köztemető közötti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

Áramszünet. Pénteken 9–13 óráig Gelencén az 5-ös transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.