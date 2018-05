A legjobb dolog

Következő írásunk

A mezei szarkaláb (Consolida regalis = Delphinium consolida, +), bár küllemében eltér az ismertebb boglárkaféléktől (Ranunculaceae), mégis ezt a terjedelmes családot erősíti. Elágazó szárú, szeldelt levelei, hosszú sarkantyúval ellátott liláskék virágai megnyerték a tenyésztők tetszését is, ezért nemes fajaikra, fajtáikra kertjeinkben is rátalálunk (C. ajacis és Delphinium x cultorum).