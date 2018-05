A hálaadó istentiszteleten, amelyet az élesdi templomban tartottak, Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy Isten kinyújtott kezét látjuk a testvérek segítő keze által, illetve a két egyházkerület közötti testvéri viszonyban.

Dénes István Lukács volt élesdi lelkipásztor köszöntőjében kiemelte: nem véletlen, hogy Élesden kötik meg a szerződést, hiszen a HEKS két projektet is támogatott itt, a diakónia fejlesztését, valamint a szórványközpontot.

A szerződést Kató Béla és Csűry István püspökök, valamint Walter Schmid HEKS-elnök látták el kézjegyükkel. Walter Schmid hangsúlyozta, hogy több tíz éves az a szövetség, amelyet ma megerősítettek ezzel a szerződéssel, és amelyet a személyes kapcsolatok is nagymértékben meghatároztak, hathatós tartalmat adva az együttműködésnek, amelynek alapja, hogy mindannyian reformátusok vagyunk.

A kommunista évek alatti nehézségekre is emlékezve kiemelte, hogy kisebbségi mivoltunk tesz különösen érzékennyé bennünket, a HEKS pedig a kisebbségben élőket akarja segíteni a diszkrimináció elleni törekvéseikben.

A roma közösség életminőségének javításán dolgoznak, ebben a Diakónia Keresztyén Alapítvány több területi szervezete is részt vesz, főleg az egészségügy és az oktatás területén szeretnének segíteni a romáknak. Fontos ugyanakkor a svájci segélyszervezetnek, hogy a fogyatékosokon is segítsenek, önálló életkörülményt tudjanak teremteni nekik, ugyanakkor hangsúlyt fektetnek a házi beteggondozásra is. Walter Schmid a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítéséről is beszélt, s bár ez gyakran tabutéma, hathatós támogatást akarnak az áldozatoknak nyújtani, ugyanakkor a társadalmat is érzékenyítenék a téma iránt.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a hűség ma ritka, ezért is fontos, hogy a HEKS hűséges maradt hozzánk, romániai reformátusokhoz. A püspök elmondta, a HEKS 40 éve működik együtt velük, ez stabil kapcsolatot jelent. Kiemelte, hogy a HEKS sosem a saját akaratát kívánta ránk kényszeríteni, hanem mindig párbeszéd során állapították meg a közösen követendő utat, tehát a mindenkori idők kihívásaira adták meg a választ az együttműködésben. A diakóniai munkára ma sokkal inkább szükség van, mint korábban bármikor. Új kihívások új ismereteket kívánnak, ezért is fontos, hogy a HEKS a lelkipásztori továbbképzésben is szerepet vállal. Vannak olyan helyzetek – utalt a püspök az elnéptelenedő falvakra –, amelyeken nem tudunk változtatni, ebben a helyzetben viszont kötelességünk, hogy emberhez méltó körülményeket biztosítsunk nekik, ott álljunk a gyülekezeti tagjaink mellett, szolgáljunk.

Kiss Gábor