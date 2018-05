Toader februárban kezdeményezte Kövesi leváltását, azt állítva, hogy a főügyész önkényesen, hatáskörét túllépve, alkotmánysértő és törvénytelen módon vezeti a korrupcióellenes ügyészséget, Iohannist azonban nem győzték meg a miniszter érvei, ezért nem volt hajlandó elmozdítani a vádhatóság vezetőjét. A kormány szerint erre nem lett volna joga, ezért bepanaszolta az elnököt az alkotmánybíróságnál.

Az államfő – és az őt támogató ellenzék – szerint a közvetlenül megválasztott államfőnek mérlegelési lehetősége is kell hogy legyen egy ilyen döntésnél, nem lehet csak „közjegyzői” szerepe egy kinevezésnél, Toader azonban – aki korábban maga is alkotmánybíró volt – azzal érvelt, hogy az államfőnek nem hatásköre az ügyészségi vezetők munkáját menedzseri és szakmai szempontból kiértékelni, tehát leváltásuk esetében nem bírálhatja felül az igazságügyi minisztert.

Az ülésről kiadott közleményében az alkotmánybíróság kimondja: az elnöknek le kell váltania a főügyészt. A közleményből kiderül, hogy a taláros testület arra az alkotmányos előírásra alapozta döntését, miszerint az ügyészek az igazságügyi miniszter fennhatósága alatt fejtik ki tevékenységüket. A testület leszögezi: az elnöknek az ügyészségi vezetők felmentésénél nincs „önkényes” hatalma, nem mérlegelheti annak időszerűségét, csak szabályosságát. Az elnök tehát alkotmányos konfliktusba került az igazságügyi miniszterrel, amikor megakadályozta őt a főügyész leváltásában, egyik alkotmányos jogköre gyakorlásában. Hírügynökségek értesülése szerint a taláros testület 6:3-as szavazataránnyal hozta meg döntését.

Ünnepelnek a kormánypártok

Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke a szenátusban fejtette ki, hogy az alkotmánybírósági döntés gyakorlatilag nem tett mást, csak aláhúzta azt az alkotmányos elvet, miszerint az ügyészségek az igazságügyi minisztérium fennhatósága alatt működnek. Az államfőnek csak az a szerepe, hogy megerősítse, súlyt adjon a vezető tisztségben levő ügyészek kinevezésének vagy leváltásának, de nem lehet döntő szava ezekben a kérdésekben, mert az ügyészek munkájának megítélése az igazságügyi tárca hatáskörébe tartozik – jelentette ki.

Az alkotmánybíróság döntése világos, ami Laura Codruţa Kövesit illeti – véli Florin Iordache, az igazságügyi törvények módosításáért felelős parlamenti különleges bizottság szociáldemokrata elnöke. „Ha már mindenki angolul beszél, akkor az alkotmánybíróság mai döntését három szóban lehet összefoglalni: Codruţa, go home! (Codruţa, takarodj!)” – mondotta. A bizottsági elnök szerint a főügyésznek becsületből is le kellene mondania. „Az alkotmánybíróságnak voltak olyan döntései, amelyek tetszettek nekünk, ez is az például, és voltak olyanok, amelyek nem tetszettek, de az alkotmánybíróság döntései mindenkire kötelezőek, ha tetszik, ha nem” – mondta Iordache, aki szerint az államfő is ennek megfelelően fog cselekedni.

Tiltakozik az ellenzék

Románia alkotmánybírósága immár nem az országé, hanem a Szociáldemokrata Párté – állapította meg tegnap Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) elnöke a testület döntését követően. „Romániát elkobozták – az államfőből jegyző lett. Az alkotmánybíróság már nem az alaptörvényt védi, hanem újraírja az alkotmányt néhány büntetőügyes személyes érdeke szerint, akik az igazságszolgáltatás függetlenségének szétverése árán megpróbálják menteni a bőrüket. Románia érdeke, hogy független igazságszolgáltatása legyen, független bírókkal és ügyészekkel, nem olyanokkal, akik politikusoknak vannak alárendelve, akárkik is legyenek ezek. Márpedig az alkotmánybíróság döntésének a következménye az lesz, hogy az ügyészeket a kormánypártnak rendelik alá” – írta Facebook-bejegyzésében Dan Barna.

Az MRSZ elnöke szerint Liviu Dragnea, Tudorel Toader és „cinkostársaik” azt szeretnék, hogy Románia lépjen ki az Európai Unióból, hisz az ügyészek politikamentes kinevezése az egyik alapvető csatlakozási feltétel volt.

Emlékeztetett: az MRSZ benyújtott egy törvénymódosító indítványt, amely politikamentessé tenné az alkotmánybíróságot, de a Szociáldemokrata Párt és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége alkotta „aljas” koalíció elutasította ezt.

Az alkotmánybíróság a 2004-es szintre süllyesztette vissza az igazságszolgáltatást, megsemmisítve a 14 év alatt a rendszer függetlenségének megerősítése terén elért fejlődést – vélekedett tegnap Traian Băsescu. A Népi Mozgalom Párt elnöke szerint Dragneának és Tăriceanunak sikerült beteljesítenie az egykori Szociálliberális Unió vágyálmát: „Nem szereztük meg a hatalmat addig, amíg nem uraljuk az igazságszolgáltatást. Az alkotmánybíróság egy ritka aljas döntést hozott a Toader–Kövesi vitában. Ezzel alárendelte az ügyészeket a politikumnak (...), és visszasüllyesztette az igazságszolgáltatást a 2004-es szintre, amikor a büntetőügyekben a Szociáldemokrata Párt székházában hoztak ítéleteket” – írta Facebook-bejegyzésében Traian Băsescu.

Tüntetések

Az alkotmánybíróság döntésére a #rezist mozgalom tagjai is reagáltak, akik tüntetéseket helyeztek kilátásba a főügyész védelmében. Tegnap este kilenc óra körül mintegy 1500 személy tiltakozott a Győzelem téren az alkotmánybíróság döntése miatt, akik Szociáldemokrata Párt- és alkotmánybíróság-ellenes jelszavakat skandáltak, és táblákat tartottak a magasba, amelyeken többek között ilyen feliratok álltak: Az alkotmánybíróság – az ország szégyene; Mi vagyunk, akik nem védjük a törvényszegőket; Toader és Dornea­nu elárulta nemzetét; Alkotmánybíróság – az SZDP szolgája. A demonstrációk az ország más nagyvárosai­ban, Szebenben és Temesváron is elkezdődtek.