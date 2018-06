11 órától a Szabadság téren (a legtöbb tevékenység egész napos) tombolaárusítás (Kiwanis), szelektív hulladékgyűjtési játékismertetők (Tega), kiskutya-simogatás, cserebere-sátor (kézimunka, nyeremények, csapatjátékok, csocsóbajnokság), stresszlabda lufiból, hidegtextil-festékkel színezett kendők, ujjbábszínezés mesefigurákkal, gipszfestés, aszfaltrajzverseny, arcfestés, fa társasjátékok, gyöngyfűzés, kifestő, arcfestés, Weöres Sándor-versek illusztrálása, játéksarok 0–3 éveseknek, mezítlábas ösvény kicsiknek, lufihajtogatás, tombola, kreativitást fejlesztő interaktív foglalkozások kézműves textiljátékokkal (1–3 éveseknek), favonatok, távirányításos vonatvezetés kicsiknek, nagyoknak; 12 órától Légy vadász egy percre, segíts Dezső bagolynak egeret fogni, ismerkedj a szarvasfélékkel, de halászhatsz is, ha akarsz a Vadon Egyesülettel; 13 órától Lufi Volley, Nero és Amo rendőrkutyák gyakorlati bemutatója; 16 órától egy mentőautó részletes bemutatása, Játék és tanulás Piroskával és Azurával – kétnyelvű foglalkozás az Andrei Mureşanu Színházban; 17 órától Légy önkéntes; 18 órakor tombolahúzás. * Más helyszíneken: az Andrei Mureșanu Színházban 10 és 13 órától Storia del teatro 1: olasz nyelvű előadás magyar és román fordítással. A Magma Kortárs Képzőművészeti Kiállítótérben 12, 14 és 15 órától alkotó-fejlesztő mesés foglalkozások. A Pavilonban 12 órától tombolahúzás (Máltai Szeretetszolgálat), 16 órától László I. Attila Piskóta Panni (Legszebb erdélyi magyar dal különdíjas) című gyermeklemezének bemutatója és dedikálása a színház előtti kőszínpadon. Az Erzsébet parkban 11 órától műfalmászás, gyermekrajz-kiállítás, tiroli pálya, népi gyermekjátékok, csapatépítő játékok, katonáskodás elsajátítása, szablyavívás, alaki gyakorlatok végzése fapuskákkal, lovaglás, 14 órától Gyermekbazár – játék- és könyvcserebere a Tein Teaházban. A színpadon 11 órától a Sepsibükszádi Fúvósegyesület zenekara, 11.45-től Tompa Mihály: A pitypang meséje (Kajcsa Zsanett Anita, IV. B osztály, Mikes Kelemen Elméleti Líceum), 12 órától zumba a Tzumba dance csapattal, 13 órától a Székely Mikó Kollégium kórusa, 17 órától interaktív táncbemutató, 19 órától táncház a Folker együttessel. A Lábas Ház előtt 11 órától egész nap elsősegélynyújtás, tűzoltó-felszerelések bemutatása, aszfaltrajz, kartonjátékok készítése, ismerkedés a tűzoltóautóval, rendőrségi bemutatók: műhelyfoglalkozás, a rohamrendőrök szolgálati járműveinek bemutatója, kriminalisztikai bemutató, egy miniatűr város utcáin gyakorolhatják a gyerekek a gyalogos közlekedés szabályait. A Gróf Mikó Imre utcában 12 órától Streetball 2007–2008 U11 és 2009–2010 U9-es korosztálynak CsodaVÁR futóverseny a nagyszebeni magyar óvodáért, 16 órától bicikli- és futóverseny. Az Olt utca 8. szám alatt 11–19 óráig Mese és valóság – Sinka Zita babakiállítása. Szombaton: Para Olga, Mészáros Mária, Józsa Attila, a Parnasszus Irodalmi Kör tagjai saját meséiket, gyermekverseit adják elő 18 órától az unitárius egyházközség József Lajos Termében. Ugyanott Virág Krisztina varrott és kötött mesefiguráit lehet megtekinteni-megvásárolni. Lesz mese, vers, édesség.a Vigadó Művelődési Házban a 6. Gyerkőcnapok mai programja: a nagyteremben 10 órától az Actus Dramaticus Bábszínház Uka-Puka la capătul curcubeului című, román nyelvű előadása (a belépés ingyenes), a nagyteremben 11 órától Pufi a fergetegben – különleges manómese pantomimjátékkal és sok mókával Bajka-Barabás Réka előadásában (zene: Barabás Tamás, a belépés díjtalan), a díszteremben 12 órától Berg Judit: Lengemesék – animációs filmvetítés (a belépés díjtalan), a díszteremben 17 órától A gazdi zenész – mesés hangszerbemutató Szabó Enikővel és Ádám Rebekával (a belépés díjtalan), a nagyteremben 18 órától Gyerkőcbalett-előadás (oktató: Kocsis Lilla és Kocsis Hunor), Gyerkőc-moderntánc-előadás (oktató: Pap Ágnes), Gyerkőcnéptánc-előadás (oktató: Kocsis Hunor, a belépés díjtalan), a nagyteremben 19 órától a Minisnaps gyermekegyüttes koncertje (oktató: Cserkész Emese, a belépés díjtalan), a Vigadó előtti téren 19.30-tól családi táncház (gyerkőcöknek és felnőtteknek, táncvezetők: Kocsis Hunor és Kocsis Lilla, zenészek: Veress Hunor és barátai, a belépés díjtalan) – műsorvezető: György Botond. * A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 10–13 óráig könyvtárbemutató, papírszínház, meseolvasás, drámajátékok, kincsvadászat, kézműves-foglalkozások. 11 órától olvasásmo­tivációs előadás felnőtteknek.Ma 10 és 14 óra között a Dózsa György parkban, a Dózsa György utca egy részén – amit a gyermeknapra való tekintettel lezárnak –, valamint a városi művelődési házban tartják a közös szervezésű rendezvényeket. Lesznek sportfoglalkozások, többek között görkorcsolya-, gördeszka-, bicikli- és más ügyességi versenyek. Más foglalkozásokon, kézműves-tevékenységeken, gyermekjátékokban is részt vehetnek a gyermekek. A rajzkiállításra beérkezett munkákat a művelődési ház kiállítótermében lehet megtekinteni.A Négyháznál szombaton 10 órakor kezdődik a Sacramento Lovas Klub által szervezett lovas gyermeknap. Az érdeklődő gyermekek ügyességi, gyermeknapi díjugrató- és western gyorsasági versenyen mérhetik össze tudásukat, ismerkedhetnek egymással is, erősítve a helyi lovas közösséget. A rendezvényt további érdekes programok színesítik, amelyekre szívesen várnak minden családot, akik közös játékos és szórakoztató napot töltenének el együtt. Kezdők és kisgyermekek szintén barátkozhatnak a lovakkal, hátukon segítők által lovas ügyességi feladatokat hajthatnak végre. A Székely Kutya Klub előadása által kutyákkal ismerkedhetnek, a rajzkuckóban közös alkotások születnek, lesz arcfestés és szabadtéri játékok, valamint nem utolsósorban főzőverseny, amelyre érdeklő csapatok jelentkezését várják. A versenyekre a 0740 183 089-es telefonon vagy a Sacramento Lovas Klub Facebook-oldalán lehet jelentkezni.Ma 11 órakor Erdővidék Múzeumában megnyitják a Ceruzával, ecsettel életre keltett Mátyás király mesék című rajzpályázatra beérkezett munkák kiállítását, díjazzák a legjobb alkotásokat.A Kálnoky-kastélynál ma várnak minden érdeklődőt a gyermeknapi rendezvényre. A programok 11 órakor kezdődnek. A hat év alatti gyermekeknek a kastélylátogatás ingyenes, ugyanígy lehet néptáncokat tanulni mindenkinek, rajzolni vagy éppen kifestőzni. Gyermekszerető, nyugodt, vezetett pónikkal szekerezhetnek 11 és 13 óra között a kicsik, 13.30 után lovaglásra is lesz lehetőség. A Kincskereső igazi kaland: a kastély udvarán elrejtett kincseket kell megkeresni egyénileg vagy csapatosan. Minden kincs egy fa közelében van, meg kell találni az útmutatás szerint, majd a megtalált kinccsel együtt egy levelet is magukhoz kell venniük a fáról, amelyet a kiértékelőnél be is kell azonosítaniuk. A program amellett, hogy rendkívül szórakoztató, nevelő jellegű is egyben. További információk a miklósvári Kálnoky-kastély közösségi oldalán: www.fb.com/thekalnokycastle