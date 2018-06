Kezdődik a vizsgaidőszak

A nyolcadikosok iratkozásával tulajdonképpen megkezdődik az a vizsgasorozat, amely július végéig tart. Vizsgáznak az általános és középiskolai végzős diákok, a katedráért és különböző fokozatokért küzdő pedagógusok, de munkában lesznek azok is, akik felvigyáznak, értékelnek, dön­tenek.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő lapunk érdeklődésére elmondta, nem könnyű feladat összeállítani a vizsgáztató csapatokat, mert csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy melyik megyéből érkeznek a dolgozatok, több vagy kevesebb dolgozattal kell-e számolni, hová kell küldeni magyar anyanyelvű javítókat.

Az első körben összeáll a csapat 80 százaléka, de a többit az utolsó méteren kell kiegészíteni – mondotta.

A főtanfelügyelő szerint idén a nyolcadikosok vizsgáját nehezíti, hogy tanítási időszakban kell megteremteni a szigorú vizsgafeltételeket, olyankor, amikor a tanárok többsége a diákok előmenetelének lezárásával foglalt, szervezik a tanévzáró ünnepségeket, és a megszokottnál több a tennivalójuk az osztályfőnököknek. Erre csak ráadás, hogy az országos oktatásmenedzsment-testületbe is most lehet vizsgázni, az érdemfokozatra benyújtott pályázatokat is ebben az időszakban kell elbírálni, ezeknek nem most kellene történniük – állítja a főtanfelügyelő.

Hétfőtől június 8-áig iratkozhatnak az országosan egységes felmérőre a nyolcadikosok, június 11-én élesben indul a verseny, a román nyelv és irodalommal kezdődnek a vizsgák. Háromszéken közel ezerkilencszázan tanulnak a jelenlegi nyolcadik osztályokban, közülük több mint ezerháromszázan a magyar tannyelvű tagozaton és ötszázötvenen a román osztályokban.