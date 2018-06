Magyargyalázó feliratok Nagyváradon

A piros-sárga-kék alapú lapon az a szöveg áll, hogy „Románok vagyunk, és megvédjük földünket, népünket és történelmünket”. Alatta egy piros-fehér-zöld folt fehér sávjában a Magyarország felirat szerepel, amelyet piros vonallal áthúztak, a lap alján pedig egy nyomdafestéket nem tűrő magyargyalázó felszólítás szerepel.Borsi Balázs, a Varadinum.ma szerkesztője szerint hasonló falragaszt láttak a nagyváradi vasútállomás aluljárójában is. Borsi Balázs szerint nem egyedi eset, hogy ilyen üzenetek jelennek meg a nagyváradi utcákon. Jó jelnek tartotta, hogy a falragaszt fényképen is bemutató hírükhöz román nyelvű kommentárok is érkeztek, és a hozzászólók többsége elítélte az efféle magyarellenes megnyilvánulásokat.