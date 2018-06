„Az ügyben bűnvádi kivizsgálás indult gondatlanságból elkövetett rongálás miatt, és zajlik a nyomozás, hogy megállapítsák a tűz körülményeit és okait” – nyilatkozta Aurora Voicilă, a Temes megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. A személygépkocsi Dragoş Boţa újságíró tulajdona, a szomszédok értesítették a hatóságokat a 112-es sürgősségi hívószámon. Az első kivizsgálások során a nyomozók rövidzárlatra vagy szándékos gyújtogatásra gyanakszanak. Dragoş Boţa, a pressalert.ro oknyomozó újságírója maffiamódszernek nevezte a megfélemlítési akciót, és hozzátette, a cinkos hallgatások és a felszín alatti komázgatások Szíciliává teszik Temesvárt. Az újságíró nemrég arról cikkezett, hogy Nicolae Robu polgármester tanácsadója, Ionuţ Nasleu (volt RHSZ-tiszt, a Nagyrománia Párt volt szenátora, a Nemzeti Liberális Párt jelenlegi tagja) a temesvári alvilági élet legsötétebb figuráival mutatkozik. (Főtér)

MIHÁLY KIRÁLY UTCA. I. Mihály királyról nevezik át a marosvásárhelyi December 30. utcát – döntött a helyi képviselő-testület. A névváltoztatásra vonatkozó tervezetet Radu Bălaş nyújtotta be, aki indoklásában többek között azt emelte ki, hogy 1947. december 30-án a kommunisták felszólították I. Mihályt a trón elhagyására, és kihirdették a királyság megszűnését, ezzel együtt a népköztársaság létrejöttét, így ez a névcsere a leghelyénvalóbb. Az RMDSZ-frakció a téma kapcsán kifejtette: „Marosvásárhely több utcája esetében indokolatlannak tartjuk a múlt rendszerben elkeresztelt utcák nevének megtartását. Ezen elnevezések közé tartozik a December 30. is. Továbbá I. Mihály király emléke előtt fejet hajtva támogatjuk tanácsostársunk azon kezdeményezését, hogy éppen annak az utcának a nevét cseréljük I. Mihály király nevére, amely eddig a király lemondásának és a Román Népköztársaság megalakulásának dátumáról volt elnevezve.” (Székelyhon)

KILENCEZER BÍRSÁG. Szombaton több mint 3300 eseménybe avatkoztak be országszerte a rendőrök, 700 bűncselekményt észleltek, több mint 9000 bírságot róttak ki és 470 gépjárművezetői engedélyt vontak be – tájékoztatott vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. A közlemény szerint szombaton közel 8000 rendőr dolgozott az állampolgárok biztonságának védelmében, a csendháborítás és társadalomellenes tettek megelőzésének érdekében. 307 ellenőrző akciót szerveztek és 3346 eseménybe avatkoztak be, amelyből 2836-ot az 112-es egységes sürgősségi hívószámon jelentettek az állampolgárok. Az akció során 698 bűncselekményt állapítottak meg, amelyből 137 esetben tetten érték az elkövetőket. A kihágások észlelését követően a rendőrök 9157 pénzbírságot róttak ki több mint 3 000 000 lej értékben, és közel 90 000 lej értékben koboztak el javakat. 470 sofőrnek vonták be gépjárművezetői jogosítványát és 116 gépjárműnek a forgalmi engedélyét. (Agerpres)