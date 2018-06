Háromnapos faluünnepen szórakozott Uzon község népessége: a falunapok alkalmával több százan gyűltek össze a községközpontban, mindenki talált kedvére való kikapcsolódási lehetőséget, programot, a rendezvénynek pedig maradandó hozadéka is lett: tegnap délután Gábor Áron-emlékplakettet avattak.

A községi napokon képviseltették magukat Uzon testvértelepülései, Tolna, Csorvás és Nagykáta küldöttségei is. Tegnap ünnepi tanácsülésen ismertették a testvértelepülések által elért uniós pályázatok eredményeit. Ekkor tüntették ki a község élenjáró vállalkozóit is. Elismerésben részesült a lisznyói Török András vezette Doretta Kft., valamint a Total Romania francia érdekeltségű cég is – ez utóbbi bitumkeverékek raktározásában és előállításában érdekelt vállalkozás. Ugyanakkor díjazták a község legidősebb polgárát, a 102 éves Fóriska Sándorné Szabó Erzsébetet, az emléklapot unokája, Török Dóra vette át.

Ugyancsak tegnap leplezték le a Gábor Áron-emlékplakettet. A jelképet Uzon község polgármesteri hivatala készíttette. Az emléktábla az uzoni gyógyszertár épületének falára került – a hagyomány szerint a birtok kertjében földelték el először a kökösi csatában elesett ágyúöntőt, innen vitték később a cári seregekkel szemben álló hazavédő tüzértiszt holttestét Eresztevénybe.

Az emléktábla leleplezésén Antal Béla helytörténész beszélt a Gábor Áron 1849. július 2-i halálát követő történésekről – a beszámolót egykori uzoni lakosok elbeszéléseire alapozta.

A plakett leleplezésén a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör lépett fel, majd a résztvevők együtt énekelték el a himnuszt.

Az Uzon községi napok programja változatos volt: gyermeknapon ügyességi és logikai vetélkedőkkel várták a kicsiket. Emellett volt kerékpártúra, az önkéntes tűzoltók és a Salvatore Egyesület tagjai bemutatót tartottak, a központi színpadon magyar és román folklóregyüttesek léptek fel, a szombati napot koncertekkel fűszerezett lézermutatvány zárta. Tegnap többek között fúvószenekarok találkoztak, a fiatalok Tekergő meseösvényen bóklászhattak, és volt óriáskürtőskalács-kóstoló is.