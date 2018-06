A székely labdarúgó-válogatott csütörtökön és szombaton is diadalmaskodott a londoni CONIFA-világbajnokságon. Az Ilyés Róbert irányította csapat előbb Tuvalu, majd Matabeleland együttesét is legyőzte, így a legjobb nyolc közé jutott.

Csütörtök délután játszotta első mérkőzését a CONIFA-labdarúgó-világbajnokságon Székelyföld a londoni Haringey Borough pályáján. A székely csapat első ellenfele Tuvalu volt, a szigetország Hawaii és Ausztrália között, a Csendes-óceánban található, és ez volt az együttes első CONIFA-mérkőzése.

Székelyföld tökéletesen kezdte a világbajnokságot, egyértelműen uralta a mérkőzést, a székely labdarúgók számtalan gólhelyzetükből négyszer is eredményesek voltak, így 4–0-ra győztek. Az FK Csíkszereda csatára, Bajkó Barna előbb a 23., majd a 61. és a 66. percben is betalált, a gárda negyedik gólját Magyari Szilárd jegyezte. A helyszínen kisebb szurkolótábor is biztatta a piros-fekete mezes futballistákat, a meccs végén pedig tapssal jutalmazták teljesítményüket.

Tuvalu ellen a Sepsi OSK középpályása, Fülöp István is bemutatkozott a székely válogatottban.

„Jó érzés volt végre mérkőzést játszani Székelyföld csapatában. Az első félidőben látszott, hogy fáradtak voltunk az utazás miatt, de a második félidőre feljavultunk, nagyon jól játszottunk. Nem jött össze nekem a gól, de betalált más, most az a lényeg, hogy nyertünk és megszereztük a három pontot” – mondta Fülöp.

Szombat délután a csoportkör második mérkőzésén Matabeleland ellen lépett pályára a székely válogatott, ezt Bölöni László is megnézte. A válogatott kezdő csapatában ezúttal a Kézdivásárhelyi SE játékosa, Tankó Zsolt és Gazda József is lehetőséget kapott, előbbi először ölthette magára a székely válogatott mezét. Az első találkozóhoz hasonlóan Székelyföld ezúttal is hengerelt, végül 5–0 arányú győzelmet aratott a hetven percen keresztül emberhátrányban játszó, utolsó pillanatokig küzdő ellenfelével szemben. A székely csapat első gólját a 31. percben Fülöp István értékesítette, a 28 éves középpályás tizenegyesből talált be. Györgyi Arthur a 40., Magyari Szilárd pedig a 42. percben szerzett gólt, majd utóbbi az 55. percben másodszor is eredményes volt, a mérkőzés utolsó percében pedig Hodgyai László állította be a végeredményt. A székely válogatott tegnap este a szintén hibátlan olasz Padánia együttesével játszott a csoportelsőségért, a mérkőzés lapzárta után kezdődött. (miska)