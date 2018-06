Locspocs a könyvtárban

Aki járt már a tengeren, tudja, hogy lehet ott fürdeni, homokvárat építeni, kagylót gyűjteni, halat és medúzát látni, tengeri szörnyekkel azonban nem találkozhat az ember, mert ők – bár általában focipálya nagyságúak – a parttól messze élnek. Ilyen tengeri szörny Tengereczki Hínároczki Lóránt, becenevén Locspocs, akinek a teljes családfáját megismerhettük az előadásból, és akinek története valójában azért érdekes, mert dacára annak, hogy tengeri szörny, gyermekkorában nem tanult meg úszni. A szíve azonban jó, megmenti a Háromezer Nyolcszászhetvenkettő nevű polipot, és miután ez jótettéért cserében mindenféle úszásra megtanítja, egy süllyedő hajót is kiment a viharból. A hősöknek pedig kitüntetés is jár, nem is akárkitől...

A zenés-bábos előadás Tor Åge Bringsvaerd norvég író meséje nyomán készült, a jelmezek-bábok Fekete-Lovas Flóra munkái, a Finy Petra verseire Várkonyi Eszter által kitalált dalokat Kónya-Ütő Bence hangszerelte.

A látvány és hangzáselemekkel, valamint interaktív játékokkal együtt volt kerek az előadás, még az sem zavarta túlságosan az előadót és közönségét, hogy a gyerekek egy része inkább a háttérben látható, Schenk Károly miniemberkéiből összeállított kiállítás iránt érdeklődött, amely még március 15-ére készült a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja szervezésében.

„Gyermekkorom egyik nagy kedvence volt Locspocs, a kis tengeri szörny, akinek valamennyi kalandját kívülről fújtam, és miután a helyi antikváriumban megtaláltam a sorozat egyik kötetét, és megtudtam, hogy errefelé nem nagyon ismerik, eldöntöttem, hogy megismertetem a sepsiszentgyörgyi gyerekekkel” – nyilatkozta lapunknak Várkonyi Eszter az előadásról.