Nálunk esett a legkevesebb eső

Az igazgató információi szerint a száraz­ság az egész országot érintette, de a legsúlyosabb helyzet épp a megyénkben alakult ki, itt hullott a legkevesebb csapadék az elmúlt egy-két hónapban. Az biztos, rekordtermést nem várunk idén – nyomatékosított Könczei.

Az intézmény udvarán lévő meteorológiai állomás adatai szerint vasárnap délig 2000 milliliter eső esett Sepsiszentgyörgyön, hétfő reggelig pedig 4000 ml. Kézdivásárhely, Torja környékén a csapadékmennyiség elérte a négyzetméterenkénti tíz litert – számolt be az igazgató.

A hosszan tartó szárazság ártott a kultúráknak. Főként a tavaszi vetés sínylette meg a vízhiányt, a kukorica, cukorrépa, tavaszi szalmás gabona egyenlőtlenül kelt, ami terméskiesést eredményez.

De az őszi gabonák helyzete is problémás. A szárazság miatt kényszerérés állt be az őszi árpa- és búzakultúrákban, ami várhatóan a szemes gabona minőségét és mennyiségét is negatívan érinti – mondta az igazgató. A szakember arra nem tudott választ adni, hogy a kényszer­érés okán hamarabb kezdődik-e a szalmás gabonák betakarítása Háromszéken.