Nagygyűlést szerveznek a szociáldemokraták

Több százezer embert várnak szombat este Bukarestbe, ahol a jogállamiság, a polgári alapjogok és a demokrácia védelmében hirdet nagygyűlést a Szociáldemokrata Párt (SZDP) – jelentette be tegnap Liviu Dragnea pártelnök. Ugyanakkor – egyelőre csak a Fehér megyei SZDP-elnök egyéni kezdeményezéseként – az is felmerült, hogy kezdeményezzék Klaus Iohannis államfő felfüggesztését, ha nem váltja le Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyészt.

A szociáldemokraták már a korrupcióellenes tüntetések tavaly januári kezdete óta tervezik híveik utcára szólítását annak bebizonyítására, hogy nem vesztették el az őket kormányra juttató többség támogatását. Áprilisban Dragnea még a hagyományos család (a családot egy férfi és egy nő házasságaként meghatározó alkotmánymódosítás), néhány hete pedig a Klaus Iohannis által lemondásra felszólított Vio­rica Dăncilă miniszterelnök támogatása érdekében akart nagygyűlést szervezni.

A mostani témaválasztás azzal függ össze, hogy időközben bebizonyosodott: a hírszerző szolgálat több titkos megállapodást kötött az igazságszolgáltatás csúcsszerveivel, a múlt héten pedig az alkotmánybíróság a kormánynak adott igazat az elnökkel folytatott jogvitában, és arra kötelezte Iohannist, hogy váltsa le a korrupcióellenes főügyészt.

A párt végrehajtó bizottságának tegnapi ülése után tartott sajtóértekezletén Dragnea kifejtette: a nagygyűlés a (választói) legitimitás nélküli, az „államon élősködő”, a demokratikusan választott intézmények döntéseit „eltérítő” hatalmi szervek visszaélései, a „párhuzamos állam” ellen irányul. Kijelentette: több százezer résztvevőre számít, azokéra, akik szabad és demokratikus országban akarnak élni, ahol senki sem próbálja megfélemlíteni az igazságszolgáltatást. Kitérően válaszolt arra a kérdésre, hogy az SZDP felfüggesztené-e az államfőt hivatalából, ha az nem hajlandó eleget tenni az alkotmánybírósági döntésnek: azt mondta, megvárja, hogy megjelenjen az alkotmánybíróság – indoklással kiegészített – döntése a közlönyben, illetve azt, hogy az államfő mit lép az ügyben. Hozzátette: nem érthetnek egyet azzal, hogy valaki a törvény vagy az alkotmány fölé helyezze magát.

Közben szervezési részletek is kiszivárogtak: az SZDP arra kéri a tüntetés résztvevőit, hogy derékon felül öltözzenek fehérbe, és hogy minél több zászlócskát lobogtassanak. A Bukarest és Ilfov megyei szervezetek 65 ezer ember mozgósítását ígérték, a várt több százezres tömeg zömét azonban az ország minden sarkából érkezők alkotják majd; minden csoport vezetővel indul. A kiszállások árát a vidéki pártszervezetek fedezik.

Tăriceanu is ott lesz

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége is részt vesz a koa­líciós partnere által szervezett szombati demonstráción. Ezt Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus és a kisebbik kormánypárt elnöke jelentette be az Antena 3 hírtelevízióban. Elmondta: az igazságszolgáltatás „különböző megállapodások révén megvalósult” visszaélései ellen, a polgárok jogainak és szabadságának védelmében kívánnak fellépni, kötelességük SZDP-s kollégáikkal egyetemben kiállni „ezen értékek mellett és mindaz ellen, ami a múltban történt”.

Iohannis felfüggesztését lebegtetik

Aláírásgyűjtésbe kezd Klaus Iohannis ellen, ha az államfő nem tartja magát az alkotmánybíróság döntéséhez – tudatja egy sajtóközleményben Ioan Dîrzu szociáldemokrata képviselő, a Fehér megyei SZDP-szervezet elnöke. Kezdeményezését nem karolta fel a párt csúcsvezetősége, de nem is határolódott el tőle. A vélemények egyébként a párton belül is megoszlanak: vannak, akik egyetértenek az államfő felfüggesztésével, mások kevésbé.

Ioan Dîrzu szerint Románia elnöke „az alkotmány és az ország törvényei betartásának letéteményese”, ezért „nincs más választása, mint leváltani tisztségéből” Laura Codruţa Kövesit, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (OKÜ) főügyészét. „Ha valóban korrupcióellenes harcot szeretnénk Romániában, nem pedig előjogokra építő rendszert, akkor mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy az OKÜ nem egy embert jelent. Ha az OKÜ egyetlen embert jelent, akkor az OKÜ nem hiteles intézmény, és hatalmi monopólium áll fenn. Biztos vagyok benne, hogy Románia elnöke tiszteletben fogja tartani az alkotmányt, és nem engedi, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség anarchistái, akik az alkotmánybíróság döntéseinek be nem tartására uszítanak, átverjék őt” – írja. Az SZDP-s honatya szerint Iohannis alkotmányt sért azzal is, hogy már több mint két éve nem nevezett meg jelöltet a Külföldi Hírszerző Szolgálat igazgatói tisztségére, ami miatt a parlamentnek lehetősége sincs megnevezni a civil igazgatót. „Ez­úton felkérem a parlament két házelnökét, tegyen bejelentést az alkotmánybíróságon amiatt, hogy alkotmányos konfliktus áll fenn az államelnök és Románia parlamentje között” – olvasható a közleményben, amelyben Dîrzu bejelenti: ő lesz az első, aki aláírásgyűjtésbe kezd az államfő felfüggesztésére, ha az nem tartja be az alkotmánybíróság döntését, vagy nem nevez ki azonnal civil igazgatót a Külföldi Hírszerző Szolgálat élére. A Fehér megyei politikus úgy látja: „Nem ez az első alkotmányos jellegű jogi konfliktus, amelyet az elnök elveszíthet, ezért már azt is mondhatjuk, hogy visszaeső. Jelenleg minden alkotmányos ok fennáll Románia elnökének felfüggesztésére. Csak tőle függ, hogyan szeretné alkotmányos jogkörét gyakorolni.”